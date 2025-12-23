Horario de atención en Plaza Veza, Tottus y Metro este miércoles 24 y 25 de diciembre

Miles de ciudadanos buscan conocer el horario de atención de Plaza Vea, Tottus y Metro para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, ya que suelen realizar compras a último momento para la cena de Navidad o regalos para sus seres queridos. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.

Horario de atención Plaza Vea, Tottus y Metro el 24 y 25 de diciembre

Es común que las cadenas de supermercados suelen reducir su horario de atención en Navidad, por ello, es importante que los clientes tengan en claro la apertura y cierre de cada local.

Plaza Vea: atención 24 y 25 de diciembre

La atención en Plaza Vea el 24 de diciembre será desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Mientras que, el jueves 25, las sedes a nivel nacional atenderán desde las 12:00 a.m. hasta las 20:00 p.m.

Plaza Vea atenderá el 24 y 25 de diciembre.

Tottus: horario de atención 24 y 25 de diciembre

Tottus reveló que el miércoles 24 de diciembre la atención iniciará a las 8:00 a.m. y finalizará a las 9:00 p.m. El jueves 25, el conocido supermercado permanecerá cerrado a nivel nacional.

Metro: atención 24 y 25 de diciembre

Las personas que quieran realizar sus compras en Metro deben saber que su horario de atención el 24 de diciembre será de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Este supermercado cierra sus tiendas en todo el país el jueves 25.