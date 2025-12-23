Horario de atención en Plaza Veza, Tottus y Metro este miércoles 24 y 25 de diciembre
El horario de atención en Plaza Vea, Tottus y Metro para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre han tenido cambios importantes.
Miles de ciudadanos buscan conocer el horario de atención de Plaza Vea, Tottus y Metro para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, ya que suelen realizar compras a último momento para la cena de Navidad o regalos para sus seres queridos. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas.
PUEDES VER: Horario de los bancos el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank y Banco de la Nación
Horario de atención Plaza Vea, Tottus y Metro el 24 y 25 de diciembre
Es común que las cadenas de supermercados suelen reducir su horario de atención en Navidad, por ello, es importante que los clientes tengan en claro la apertura y cierre de cada local.
Plaza Vea: atención 24 y 25 de diciembre
La atención en Plaza Vea el 24 de diciembre será desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Mientras que, el jueves 25, las sedes a nivel nacional atenderán desde las 12:00 a.m. hasta las 20:00 p.m.
Plaza Vea atenderá el 24 y 25 de diciembre.
Tottus: horario de atención 24 y 25 de diciembre
Tottus reveló que el miércoles 24 de diciembre la atención iniciará a las 8:00 a.m. y finalizará a las 9:00 p.m. El jueves 25, el conocido supermercado permanecerá cerrado a nivel nacional.
Metro: atención 24 y 25 de diciembre
Las personas que quieran realizar sus compras en Metro deben saber que su horario de atención el 24 de diciembre será de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Este supermercado cierra sus tiendas en todo el país el jueves 25.
- 1
Municipalidad de San Martín de Porres anuncia muy buena noticia para este 24 y 26 de diciembre
- 2
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 3
Horario de los bancos el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank y Banco de la Nación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90