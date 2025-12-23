Horario de los bancos el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank y Banco de la Nación
Si quieres conocer el horario de atención de los principales bancos este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, entonces ingresa AQUÍ.
Es común que el horario de atención en los principales bancos del país presenten cambios importantes este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre (Navidad). En ese sentido, gran parte de la población busca conocer a qué hora comenzarán a operar las entidades financieras.
¿Qué bancos atenderán el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre?
Por lo general, el BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación presentan cambios en su horario de atención al público durante estas fechas. A continuación, te diremos todos los detalles de las jornadas reducidas por Navidad.
Los principales bancos del país habilitaron un nuevo horario.
- Horario BCP este 24 y 25 de diciembre
El Banco de Crédito del Perú (BCP) atiende con total normalidad el miércoles 24 de diciembre, esto quiere decir que las personas pueden acudir a los puntos de atención desde las 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Sin embargo, el jueves 25, al ser feriado, no habrá atención presencial.
- Atención Interbank este 24 y 25 de diciembre
El miércoles 24 de diciembre, las agencias del banco de Interbank atenderán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., pero el jueves 25 de diciembre no habría atención por el feriado de Navidad.
- Horario Scotiabank este 24 y 25 de diciembre
Scotiabank anunció un horario especial para el miércoles 24 de diciembre. Sus oficinas abrirán a las 8:30 a 2:00 p.m. Mientras que el jueves 25 de diciembre no habrá atención; sin embargo, el servicio call center estará disponible de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Atención del Banco de la Nación
El Banco de la Nación informó que, el miércoles 24 de diciembre, atenderá en un horario especial a sus usuarios. Las agencias abrirán sus puertas desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Mientras que, el jueves 25 no habrá atención al público.
