¿El 24 de diciembre será feriado a nivel nacional? Esto indica El Peruano sobre el día libre

La Navidad en Perú ya llega y de acuerdo al Estado peruano, el 25 de diciembre es feriado a nivel nacional. En medio de este contexto, surgen dudas respecto al miércoles 24 de diciembre y si corresponde a un día libre, según El Peruano. Conoce qué indica la ley para que organices tus planes.

PUEDES VER: Peruanos tendrán un segundo feriado largo de 4 días seguidos a nivel nacional antes de fin de año 2025

¿El 24 de diciembre del 2025 será feriado en Perú?

El 24 de diciembre se celebra la Nochebuena y si bien muchos creerían que en esta fecha se otorga un día libre, la realidad es que no es feriado en Perú. Mediante el Decreto Legislativo N.º 713, publicado en El Peruano, se establecieron los feriados de 2025 y la fecha extra en este último mes del año será el 26 de diciembre, declarado no laborable para el sector público.

24 de diciembre: día laborable

día laborable 25 de diciembre: feriado por Navidad

feriado por Navidad 26 de diciembre: día no laborable para el sector público.

El 25 de diciembre es feriado en Perú, debido a la celebración de Navidad.

Sin embargo, diversas entidades públicas y empresas privadas establecen que en este 24 de diciembre, al ser víspera de Navidad, el horario de trabajo sufra alguna modificación, con la finalidad de que los trabajadores disfruten de los preparativos para recibir la llegada del nacimiento de Jesús.

¿Qué pasa si trabajo el 24 y 25 de diciembre?

Si te corresponde trabajar el 24 de diciembre, no recibirás ningún beneficio laboral al ser considerado una fecha con jornada habitual, pero en caso del 25 de diciembre, todos los trabajadores a nivel nacional tienen derecho a descansar y recibir su remuneración, pero si no es así, el pago extra será de la siguiente manera:

Una remuneración correspondiente al día feriado

Una remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada

Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100 % de la remuneración diaria

Feriados que restan en este 2025

A pocas semanas de finalizar este año 2025, revisa qué fechas son consideradas libres, para el sector público y privado: