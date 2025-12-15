0
LO ÚLTIMO
Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

¿El 24 de diciembre será feriado a nivel nacional? Esto indica El Peruano sobre el día libre

Las familias ya se alistan para recibir la Navidad y miles de trabajadores quieren saber si este miércoles 24 de diciembre corresponde a un día de feriado.

Angie De La Cruz
Conoce si el miércoles 24 de diciembre corresponde a un feriado a nivel nacional.
Conoce si el miércoles 24 de diciembre corresponde a un feriado a nivel nacional. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Navidad en Perú ya llega y de acuerdo al Estado peruano, el 25 de diciembre es feriado a nivel nacional. En medio de este contexto, surgen dudas respecto al miércoles 24 de diciembre y si corresponde a un día libre, según El Peruano. Conoce qué indica la ley para que organices tus planes.

Trabajadores del sector público y privado accederán a feriado largo antes de acabar el año 2025.

PUEDES VER: Peruanos tendrán un segundo feriado largo de 4 días seguidos a nivel nacional antes de fin de año 2025

¿El 24 de diciembre del 2025 será feriado en Perú?

El 24 de diciembre se celebra la Nochebuena y si bien muchos creerían que en esta fecha se otorga un día libre, la realidad es que no es feriado en Perú. Mediante el Decreto Legislativo N.º 713, publicado en El Peruano, se establecieron los feriados de 2025 y la fecha extra en este último mes del año será el 26 de diciembre, declarado no laborable para el sector público.

  • 24 de diciembre: día laborable
  • 25 de diciembre: feriado por Navidad
  • 26 de diciembre: día no laborable para el sector público.
25 de diciembre

El 25 de diciembre es feriado en Perú, debido a la celebración de Navidad.

Sin embargo, diversas entidades públicas y empresas privadas establecen que en este 24 de diciembre, al ser víspera de Navidad, el horario de trabajo sufra alguna modificación, con la finalidad de que los trabajadores disfruten de los preparativos para recibir la llegada del nacimiento de Jesús.

¿Qué pasa si trabajo el 24 y 25 de diciembre?

Si te corresponde trabajar el 24 de diciembre, no recibirás ningún beneficio laboral al ser considerado una fecha con jornada habitual, pero en caso del 25 de diciembre, todos los trabajadores a nivel nacional tienen derecho a descansar y recibir su remuneración, pero si no es así, el pago extra será de la siguiente manera:

  • Una remuneración correspondiente al día feriado
  • Una remuneración diaria correspondiente a la labor efectuada
  • Un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100 % de la remuneración diaria

Feriados que restan en este 2025

A pocas semanas de finalizar este año 2025, revisa qué fechas son consideradas libres, para el sector público y privado:

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
  • Jueves 1 de enero:  Año Nuevo
  • Viernes 2 de enero: Día no laborable para el sector público
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Alerta epidemiológica en todo el Perú: Minsa confirma medida por influenza A H3N2

  2. Peruanos tendrán un segundo feriado largo de 4 días seguidos a nivel nacional antes de fin de año 2025

  3. San Martín de Porres tiene un nuevo y moderno supermercado: ¿Dónde estará ubicado?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano