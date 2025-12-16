Llega nuevo día libre en diciembre 2025 y trabajadores del sector público tendrán fin de semana largo

La Navidad representa amor y unión en miles de hogares peruanos, que pueden compartir de un gran momento en familia, debido a que el 25 de diciembre es feriado a nivel nacional. Sin embargo, no es la única fecha libre que marca el calendario, ya que el viernes 26 corresponde a un día no laborable para los trabajadores del sector público.

El Gobierno peruano, a través del Decreto Legislativo N.º 713, indicó los feriados nacionales obligatorios y días no laborables compensables, estableciendo que el 26 de diciembre del 2025 será un día de descanso para el sector estatal. Esta medida genera que los servidores tengan 4 días libres consecutivos.

El jueves 25 de diciembre será feriado a nivel nacional debido a la celebración de Navidad y el viernes 26, día no laborable para los trabajadores públicos, mientras que el sábado 27 y domingo 28, corresponde a los días de descanso habitual, por lo que de esa manera se forma un fin de semana largo.

Trabajadores del sector público descansarán del 25 al 28 de diciembre.

Cabe destacar que esta medida favorece a quienes laboren en el sector público; sin embargo, existen excepciones como en el área de salud, la Policía Nacional del Perú (PNP), emergencias, entre otros. Respecto a los trabajadores privados, no es obligatoria la aplicación del día no laborable.

Por otro lado, el trabajador deberá compensar las horas correspondientes en un plazo de 10 días posteriores o según lo acordado por la entidad. Además, se precisa que no existe descanso sustitutorio en caso de laborar en dicha fecha, puesto que esta imagen solo es para los feriados nacionales.

Es importante destacar que no se otorga un pago extra en el día no laborable, de acuerdo a la Ley de Jornada Laboral en Perú, pero respecto al feriado del 25 de diciembre, si aplica este beneficio económico para todo aquel trabajador que labore de manera presencial o remota.