Tottus ofrece cenas navideñas desde S/ 85.90 y con envío gratis: ¿hasta cuándo se puede realizar el pedido?
Si aún no tienes pensado qué platillos prepararás en la cena por Navidad, te compartimos las diversas opciones que ofrece Tottus desde menos de 90 soles.
Tottus ofrece cenas navideñas mediante su página web y aplicación móvil, para que sus clientes vean las diversas opciones que hay. La alternativa más cómoda está S/ 85.90 para 4 a 6 porciones, pero si tu familia es más extensa, existen otras ideas para compartir. En esta nota te brindamos más información.
PUEDES VER: ¿El 24 de diciembre será feriado a nivel nacional? Esto indica El Peruano sobre el día libre
Tottus ofrece cenas navideñas en su página web
A través de la plataforma tottus.com.pe, se puede acceder a las opciones de platillos que Tottus brinda para esta Navidad 2025. El precio más elevado es de S/ 224.90 para 8 a 10 porciones. Revisa cuál se acomoda más a tu presupuesto y disfruta de tu cena navideña este 25 de diciembre.
Cena Mágica Tottus de S/ 85.90 para 4 personas
- Arroz Árabe 500 g.
- Ensalada Waldorf 500 g.
- Pierna De Cerdo Horneado 400 g.
- Pechuga De Pavo Criollo + Salsa 700 g.
Cenas Navideñas de Tottus se ofrecen en su página web.
Cena Papá Noel Tottus S/ 175.90 para 8 personas
- Arroz Árabe 500 g.
- Ensalada Waldorf 500 g.
- Arroz Pilaf 500 g.
- Ensalada Alemana 500 g.
- Pure De Manzana Campestre 500 g.
- Enrollado De Cerdo Guindones 700 g.
- Pechuga De Pavo Finas Hierbas + Salsa 1 Kg.
Cena Reyes Magos Tottus de S/ 179.90 para 8 personas
- Bondiola Glaseada Con Miel 600 g.
- Jamón Glaseado Casa Tottus 400 g.
- Pechuga De Pavo Criollo Horneado + Salsa 700 g.
- Arroz Árabe 500 g.
- Arroz Al Olivar 500 g.
- Ensalada Parrillera 500 g.
- Puré De Manzana 500 g.
- Ensalada De Fideos 500 g.
Cena Gala Navideña Tottus de S/ 224.90 para 10 personas
- Arroz Árabe 500 g.
- Arroz Con Champiñones 500 g.
- Ensalada Waldorf 500 g.
- Enrollado De Pavo Con Tocino Ahumado Y Guindón San Fernando.
- Wellington De Lomo Fino Y Hongos.
- Cerdo A La Naranja + Salsa 600 g.
- Ensalada Parrillera 500 g.
- Puré De Manzana Campestre 500 g.
Tottus precisa que los clientes interesados en acceder a una de las opciones, podrán separar su cena navideña hasta este viernes 19 de diciembre a las 8:00 p. m., pasada dicha hora, no será posible tramitar el pedido. Además, se realizará envío gratis exclusivamente en el despacho de la cena navideña y no aplica para otros pedidos.
Para comprar tu cena por Navidad de Tottus, solo debes agregar una de las alternativas a tu carrito para programar tu entrega correctamente. Las fechas de distribución de pedidos serán el 21, 22 o 23 de diciembre y los platillos llegarán a tu domicilio en estado de refrigeración.
