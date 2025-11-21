Clausuran supermercado chileno en exclusiva zona de Lima por poner en riesgo la vida y salud de clientes

Tottus es una reconocida cadena de supermercados chilena en Perú; sin embargo, su local en el distrito de La Molina fue nuevamente clausurado por incumplir con las normas de seguridad y sanitarias. Esta acción fue realizada durante un operativo de la municipalidad, el pasado martes 18 de noviembre.

La sede de Tottus ubicada en la cuadra 7 de la avenida La Fontana, se encuentra cerrada de manera temporal, luego que personal de la Municipalidad de La Molina compruebe que el estado del establecimiento pone en riesgo la vida, salud y seguridad de los clientes que asisten para realizar sus compras.

Municipalidad de La Molina clausuró local de Tottus en un operativo.

En el marco de la campaña "Navidad segura", miembros de Fiscalización llegaron al supermercado chileno para inspeccionar, dándose con la sorpresa de que tenía instalaciones eléctricas expuestas, lo que representa un peligro constante, pero eso no es todo, puesto que el área de estacionamiento no contaba con señalización.

Del mismo modo, la señalización de la vía peatonal no tenía mantenimiento; sin embargo, lo más resaltante es que en el cuarto de bomba se encontró agua empozada, lo que generaba que las instalaciones eléctricas estén humedecidas, corriendo el riesgo de provocar un corto circuito o que algún trabajador se electrocute.

Pero no todos los incumplimientos estuvieron relacionados con las instalaciones de la sede de Tottus, también se halló productos en mal estado, como tortas, postres y otros del área de panificación, así como temperaturas no adecuadas en la cámara de conservación de productos.

Es importante destacar, que no es la primera vez que la Municipalidad de La Molina clausura esta sede de Tottus, puesto que en el mes de febrero de este año, se realizó un operativo y se cerró el local debido a infracciones sanitarias y comerciales que ponían en riesgo la salud de los vecinos.