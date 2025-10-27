Tottus remata sus productos desde 2,90 soles por tiempo limitado: conoce cómo acceder

0
Miles de personas pueden comprar los productos que está rematando Tottus a sus clientes. Más detalles de los descuentos en la nota.

Roxana Aliaga
Tottus está rematando diversos productos a favor de sus clientes.
Tottus está rematando diversos productos a favor de sus clientes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Tottus es uno de los supermercados más populares del país, ya que cuenta con diversas ofertas a favor de sus clientes. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque la empresa está que remata diversos productos.

La cuenta de Instagram de Concuponperu dio a conocer que la página web de Tottus está realizando grandes descuentos a sus usuarios y si tienen tarjeta CMR, los clientes pueden acceder a un descuento adicional, además, de sumar puntos CMR.

¿Qué productos está rematando Tottus?

Según dio a conocer Concuponperu, Tottus está que ofrece productos desde S/ 3.50. Vasos, adornos navideños, lácteos, alimentos básicos, útiles de aseo, snacks y más están con un 30% de descuento, lo cual significa un ahorro importante para el cliente.

remate tottus

Oferta de Tottus en su página web.

La compra debe ser online y podrán recoger los productos en el supermercado más cerca de tu vivienda o lugar donde te encuentres. Recuerda que, estas promociones tienen un tiempo límite o se llegan a agotar.

remate tottus

Oferta de Tottus.

¿En cuánto tiempo podrás recoger tu pedido?

Si ya realizaste la compra y buscas conocer cuándo te entregarán tus productos, entonces tendrán que ver la visibilidad a tiempo real. En caso Tottus no cuenta con disponibilidad inmediata, deberás esperar algunos días más o elegir otro horario de despacho.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

