¿Gobierno confirmó que el toque de queda inicia el 31 de octubre? Últimas noticias de la medida

¿Se suspenden las fiestas de Halloween y Canción Criolla? Conoce AQUÍ si el gobierno de José Jerí aprobó la implementación del toque de queda.

Roxana Aliaga
El gobierno de José Jerí evalúa implementar el toque de queda en el país.
El gobierno de José Jerí evalúa implementar el toque de queda en el país.
El gobierno de José Jerí declaró en estado de emergencia Lima Metropolitana y Callao. Hasta el momento, se han reportado diversos asesinatos en lo que va de esta medida. A pocos días de la celebración de Halloween y Canción Criolla, muchos buscan conocer si implementarán la medida.

¿El toque de queda inicia el 31 de octubre?

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dio a conocer que el Consejo de Ministros está que realiza diversas sesiones para evaluar las nuevas medidas que se implementaran en el estado de emergencia vigente en toda la capital.

Tras participar en el acto conmemorativo por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, el titular confirmó que el ejecutivo no tiene una decisión definitiva sobre la inamovilidad nocturna, por ende, los ciudadanos pueden asistir a sus fiestas de Halloween o Día de la Canción Criollo con total normalidad.

toque de queda

El Estado está evaluando el toque de queda en Lima.

"Vamos a seguir implementando esta política que viene desde el Gobierno. Vamos a seguir siendo firmes, no hay espacio para la delincuencia, vamos a seguir trabajando. (...) No, eso (el toque de queda en Lima y Callao) está en evaluación del Consejo, lo veremos", puntualizó el ministro del Interior.

Recordemos que, el presidente José Jerí anunció que el estado de emergencia solo tendrá una duración 30 días, y su principal misión es fortalecer la lucha contra la extorsión, sicariato y delincuencia que está afectando diversos sectores de la capital.

