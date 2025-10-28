- Hoy:
Confirman nuevo paro este 4 de noviembre: transportistas marcharán tras recientes asesinatos
Se anunció un nuevo paro de los transportistas para el próximo martes 4 de noviembre en Lima y el Callao, ante las promesas incumplidas del Gobierno peruano.
En esta última semana, el sicariato y la criminalidad que azota a la capital, cobró dos nuevas víctimas. Ante esta lamentable situación, el gremio de Transporte Urbano informó sobre la paralización total de sus actividades, el próximo martes 4 de noviembre debido a estos asesinatos de conductores. Revisa más detalles al respecto.
Mediante un comunicado, el gremio de transportistas expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, Leoncio Sandoval Casto y José Johnny Esquinel Lindres, conductores de la empresa Mariscal Ramón Castilla y Liventur, respectivamente, quienes fueron asesinados por extorsionadores.
Nuevo paro de transportistas este 4 de noviembre
"Anunciamos una paralización total de actividades en Lima y Callao el día martes 4 de noviembre, como medida de protesta frente al incumplimiento de dichos acuerdos, que debían traducirse en acciones reales para garantizar seguridad, fiscalización y condiciones mínimas para operar con dignidad.", se informó.
Se anunció nuevo paro de transporte para el 4 de noviembre.
Expresaron que estos recientes crímenes generan gran dolor en el sector y dejan en claro la inseguridad que afrontan al momento de trabajar. Asimismo, recalcaron la falta de acción por parte del Estado peruano, ahora en menos del presidente José Jerí, quien hace una semana oficializó el estado de emergencia.
"Las recientes muertes no hacen más que agravar el escenario y confirmar que el tiempo de las promesas ya pasó. Necesitamos resultados. Necesitamos respuestas. Invocamos a la ciudadanía a acompañarnos con comprensión y respaldo a nuestro rechazo a la violencia y en defensa del derecho a vivir y trabajar en paz. Esto no es solo un problema del transporte. Es un problema del país.", agregaron.
Reforzando esta medida del próximo paro de transportistas para el 4 de noviembre, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, agregó que este miércoles 29 de octubre, las empresas del sector realizarán un apagado de motores por cinco minutos, desde las 8 a. m.
