0

Confirman nuevo paro este 4 de noviembre: transportistas marcharán tras recientes asesinatos

Se anunció un nuevo paro de los transportistas para el próximo martes 4 de noviembre en Lima y el Callao, ante las promesas incumplidas del Gobierno peruano.

Angie De La Cruz
Transportistas confirman nuevo paro total este martes 4 de noviembre del 2025.
Transportistas confirman nuevo paro total este martes 4 de noviembre del 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

En esta última semana, el sicariato y la criminalidad que azota a la capital, cobró dos nuevas víctimas. Ante esta lamentable situación, el gremio de Transporte Urbano informó sobre la paralización total de sus actividades, el próximo martes 4 de noviembre debido a estos asesinatos de conductores. Revisa más detalles al respecto.

Conoce más detalles sobre el balance del estado de emergencia del presidente José Jerí.

PUEDES VER: Mensaje a la Nación de José Jerí HOY por estado de emergencia: ¿a qué hora dará el balance?

Mediante un comunicado, el gremio de transportistas expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, Leoncio Sandoval Casto y José Johnny Esquinel Lindres, conductores de la empresa Mariscal Ramón Castilla y Liventur, respectivamente, quienes fueron asesinados por extorsionadores.

Nuevo paro de transportistas este 4 de noviembre

"Anunciamos una paralización total de actividades en Lima y Callao el día martes 4 de noviembre, como medida de protesta frente al incumplimiento de dichos acuerdos, que debían traducirse en acciones reales para garantizar seguridad, fiscalización y condiciones mínimas para operar con dignidad.", se informó.

paro de transportistas

Se anunció nuevo paro de transporte para el 4 de noviembre.

Expresaron que estos recientes crímenes generan gran dolor en el sector y dejan en claro la inseguridad que afrontan al momento de trabajar. Asimismo, recalcaron la falta de acción por parte del Estado peruano, ahora en menos del presidente José Jerí, quien hace una semana oficializó el estado de emergencia.

"Las recientes muertes no hacen más que agravar el escenario y confirmar que el tiempo de las promesas ya pasó. Necesitamos resultados. Necesitamos respuestas. Invocamos a la ciudadanía a acompañarnos con comprensión y respaldo a nuestro rechazo a la violencia y en defensa del derecho a vivir y trabajar en paz. Esto no es solo un problema del transporte. Es un problema del país.", agregaron.

Reforzando esta medida del próximo paro de transportistas para el 4 de noviembre, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, agregó que este miércoles 29 de octubre, las empresas del sector realizarán un apagado de motores por cinco minutos, desde las 8 a. m.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025 para el sector público

  2. Confirman nuevo paro este 4 de noviembre: transportistas marcharán tras recientes asesinatos

  3. Municipalidad de Puente Piedra derriba colegio emblemático y anuncia moderna obra para estudiantes

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano