Paro de transportistas HOY, 28 de octubre: bloquean Av. Néstor Gambetta tras asesinato de chofer
Transportistas en Ventanilla bloquearon ambos sentidos tras el lamentable asesinato que acabó con la vida de un chofer en medio del estado de emergencia.
Este martes 28 de octubre, transportistas en Ventanilla decidieron bloquear la avenida Néstor Gambetta luego de que sicarios asesinaran a su compañero José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en la zona que está bloqueada con rocas y enardecidos protestantes.
Transportistas en Ventanilla bloquearon ambos sentidos tras el lamentable asesinato.
Noticia en desarrollo...
