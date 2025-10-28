Paro de transportistas HOY, 28 de octubre: bloquean Av. Néstor Gambetta tras asesinato de chofer

Este martes 28 de octubre, transportistas en Ventanilla decidieron bloquear la avenida Néstor Gambetta luego de que sicarios asesinaran a su compañero José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en la zona que está bloqueada con rocas y enardecidos protestantes.

Transportistas en Ventanilla bloquearon ambos sentidos tras el lamentable asesinato.

Noticia en desarrollo...