Paro de transportistas HOY, 28 de octubre: bloquean Av. Néstor Gambetta tras asesinato de chofer

0
Transportistas en Ventanilla bloquearon ambos sentidos tras el lamentable asesinato que acabó con la vida de un chofer en medio del estado de emergencia.

Angie De La Cruz
Transportistas en Ventanilla bloquearon ambos sentidos tras el lamentable asesinato.
Transportistas en Ventanilla bloquearon ambos sentidos tras el lamentable asesinato. | Imagen: Canal N
Este martes 28 de octubre, transportistas en Ventanilla decidieron bloquear la avenida Néstor Gambetta luego de que sicarios asesinaran a su compañero José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en la zona que está bloqueada con rocas y enardecidos protestantes.

Paro de transportistas

Transportistas en Ventanilla bloquearon ambos sentidos tras el lamentable asesinato.

Noticia en desarrollo...

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

