Partidos de hoy EN VIVO, martes 30 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos en vivo de las principales ligas del mundo. Tenemos acción en la Copa de Naciones de África y Premier League.
Se acerca el fin de año, pero el fútbol no se detiene. Este martes 30 de diciembre tenemos una programación de infarto. En la Premier League juega Oliver Sonne con Burnley vs Newcastle. Además, continúa la Copa Africana de Naciones y también la Liga de Arabia Saudita, donde jugará Cristiano Ronaldo.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Burnley vs Newcastle
|Disney+, Zapping
|14:30
|Nottingham Forest vs Everton
|Disney+, Max
|14:30
|West Ham United vs Brighton
|ESPN2, Disney+
|14:30
|Chelsea vs AFC Bournemouth
|ESPN, Disney+
|15:15
|Manchester United vs Wolverhampton
|Disney+, Max
|15:15
|Arsenal vs Aston Villa
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Uganda vs Nigeria
|Claro Sports, Win Sports, Zapping
|11:00
|Tanzania vs Tunez
|Win+ Futbol
|14:00
|Benin vs Senegal
|Win Sports, Zapping
|14:00
|Botswana vs Congo DR
|Win+ Futbol
Partidos de hoy en la Liga de Arabia Saudita
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Al Ahli vs Al Feiha
|12:30
|Al Ettifaq vs Al Nassr
|12:30
|Al Okhdood vs Damac
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
