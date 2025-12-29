0
LO ÚLTIMO
La Noche Crema y Noche Blanquiazul se jugará el 24 de enero

Partidos de hoy EN VIVO, martes 30 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo de las principales ligas del mundo. Tenemos acción en la Copa de Naciones de África y Premier League.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 30 de diciembre
Programación de partidos en vivo para este martes 30 de diciembre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Se acerca el fin de año, pero el fútbol no se detiene. Este martes 30 de diciembre tenemos una programación de infarto. En la Premier League juega Oliver Sonne con Burnley vs Newcastle. Además, continúa la Copa Africana de Naciones y también la Liga de Arabia Saudita, donde jugará Cristiano Ronaldo.

Gianluca Lapadula conoció postura de Spezia en medio del mercado de pases.

PUEDES VER: Spezia toma firme medida con Gianluca Lapadula en medio del mercado de fichajes: "No está"

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Burnley vs NewcastleDisney+, Zapping
14:30Nottingham Forest vs EvertonDisney+, Max
14:30West Ham United vs BrightonESPN2, Disney+
14:30Chelsea vs AFC BournemouthESPN, Disney+
15:15Manchester United vs WolverhamptonDisney+, Max
15:15Arsenal vs Aston VillaDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Uganda vs NigeriaClaro Sports, Win Sports, Zapping
11:00Tanzania vs TunezWin+ Futbol
14:00Benin vs SenegalWin Sports, Zapping
14:00Botswana vs Congo DRWin+ Futbol

Partidos de hoy en la Liga de Arabia Saudita

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Al Ahli vs Al Feiha
12:30Al Ettifaq vs Al Nassr
12:30Al Okhdood vs Damac

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Abel Hernández, con interés en la 'U' y Cristal, confirmó dónde jugará el 2026: "Para mí, lo es todo"

  2. Tras pedido del Ministerio del Interior, Inter Miami confirmó partido en el Estadio Monumental

  3. Spezia toma firme medida con Gianluca Lapadula en medio del mercado de fichajes: "No está"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano