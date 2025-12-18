Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

Tras darse a conocer los resultados preliminares de la Prueba Nacional, este jueves 18 de diciembre, el Ministerio de Educación (MINEDU) compartirá la relación de postulantes con sus resultados finales mediante su portal institucional. Para acceder a la lista, solo debes ingresar a evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso25/

Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: link

Este 18 de diciembre es una fecha clave para el Ascenso Docente en su Etapa Nacional, ya que se difunden las listas por región y especialidad. Para ver los resultados, ingresa a la sección de resultados finales, dale clic AQUÍ, y buscar tu región y nivel educativo.

Los postulantes pueden acceder el detalles de su puntaje en el aplicativo de Consulta Individual.

Recuerda que los postulantes pueden acceder al detalle de su puntaje en el aplicativo de Consulta Individual: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/consulta_unica/, ingresando su número de DNI y contraseña, si no en caso no la recuerdas, puedes recuperarla desde el aplicativo.

Cronograma del Concurso de Ascenso Docente 2025 Etapa Descentralizada

Adicionalmente, el Concurso de Ascenso Docente 2025 tiene una Etapa Descentralizada, donde se evalúa la formación, méritos y experiencia de los profesores. Revisas las fechas claves desde la solicitud del informe hasta la publicación de resultados finales en 2026:

Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante: del 10 al 22 de diciembre del 2025

Solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados: del 5 al 15 de enero del 2026

Acreditación del derecho a recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluación: del 5 al 15 de enero del 2026

Ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED: del 6 al 21 de enero del 2026

Publicación de resultados preliminares: 23 de enero del 2026

Presentación de reclamos sobre resultados preliminares: del 26 al 29 de enero del 2026

Resolución de reclamos: del 26 al 30 de enero del 2026

Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada: 3 de febrero del 2026

Es importante destacar que el Ascenso Docente, permite que los docentes, bajo la Carrera Pública Magisterial (CPM), crezcan profesionalmente, mejoren su escala magisterial y aumenten su sueldo, evaluando sus méritos y competencias a través de una prueba nacional y una etapa descentralizada que valora su expediente y trayectoria.