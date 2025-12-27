Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados reciben la primera UIT hasta este 31 de diciembre?

En 2025, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP) en Perú se han visto beneficiados por el octavo retiro extraordinario de fondos, una medida que permite disponer hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales de capitalización.

Cada solicitud genera pagos escalonados, ya que la primera UIT se desembolsa hasta 30 días después de la fecha de presentación, con pagos sucesivos cada 30 días hasta completar las 4 UIT solicitadas.

Para muchos afiliados, diciembre ha sido el mes clave para recibir el primer desembolso antes de que termine el año. A continuación te contamos quiénes reciben su primera UIT hasta el 31 de diciembre de 2025 y cuáles fueron las fechas de solicitud que dan derecho a este pago.

Afiliados que recibirán su primera UIT antes del 31 de diciembre

Según el cronograma publicado por medios especializados, los afiliados cuyo número de DNI termina en 5, 6 o 7 recibirán su primer pago de 1 UIT (aproximadamente S/5 350) antes de que concluya el año, siempre que hayan presentado su solicitud en fechas específicas a fines de noviembre y principios de diciembre:

DNI termina en 5: solicitaron el 27 de noviembre de 2025 - recibirán su primera UIT como máximo el 27 de diciembre de 2025.

DNI termina en 6: solicitaron el 28 de noviembre de 2025 - recibirán su primera UIT como máximo el 28 de diciembre de 2025.

DNI termina en 7: solicitaron el 1 de diciembre de 2025 - recibirán su primera UIT como máximo el 31 de diciembre de 2025.

Estos afiliados aprovecharon las últimas fechas regulares del cronograma antes del periodo libre para asegurar que su primer desembolso estuviera programado dentro de diciembre. Quienes registraron su solicitud dentro de este rango de fechas ya están en el proceso de pago o han empezado a recibir sus recursos conforme avanzan los días.

¿Cómo funciona el cronograma y los pagos?

La normativa del retiro de AFP establece que cada afiliado solicita cuánto dinero desea retirar (hasta 4 UIT), y la AFP programa pagos mensuales escalonados:

Primera UIT: hasta 30 días después de la solicitud.

Segunda UIT: aproximadamente 30 días tras el primer desembolso.

Tercera y cuarta UIT: siguen con el mismo intervalo entre pagos.

Este sistema busca distribuir el desembolso en cuotas mensuales para facilitar el acceso a los montos sin un impacto abrupto en las cuentas de los afiliados.