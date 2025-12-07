¿Cómo va mi solicitud de AFP 2025? Hazle SEGUIMIENTO en 5 sencillos pasos

En 2025, numerosos afiliados al sistema de pensiones privado en el Perú, las AFP Integra, AFP Hábitat, AFP Prima y AFP Profuturo, tienen la posibilidad de solicitar el retiro de parte de sus fondos acumulados. Esta medida se enmarca en lo que se conoce como el retiro AFP de 2025, que permite acceder hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400.

Este tipo de retiro representa una opción para quienes requieren liquidez inmediata, enfrentar gastos urgentes o reorganizar sus finanzas. Pero más allá de saber si puedes solicitarlo, o ya lo hiciste, muchas veces surge otra pregunta clave: ¿cómo saber en qué estado está mi solicitud? Ante ello, AQUÍ te explicamos paso a paso cómo consultar el estado de tu trámite.

Cómo hacer la solicitud de retiro AFP en 2025

Para realizar la solicitud de retiro en 2025 debes tener en cuenta lo siguiente que antes de iniciar, conviene verificar a qué AFP estás afiliado. Puedes hacerlo desde la web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante la opción "Constancia de Afiliación AFP", ingresando tu número de documento.

Cómo saber en qué estado está tu solicitud

Una vez hecha la solicitud, puedes hacer el seguimiento del trámite mediante los portales web oficiales de tu AFP. Cada administradora habilitó una vía de consulta diferente. Según la información oficial de seguimiento, los estados que puede mostrar tu solicitud suelen ser los siguientes:

Solicitada / Registrada: La AFP ha recibido tu solicitud; está pendiente de revisión.

Validación de datos: Están verificando tus datos personales y bancarios.

Solicitud aprobada: Tu trámite ha sido aprobado y se ha programado el desembolso.

Primer desembolso en proceso: Están procesando el primer pago (normalmente 1 UIT - S/ 5 350).

Solicitud completada: Todos los pagos han sido realizados y el retiro finalizado.

Solicitud desistida: Tú mismo cancelaste el trámite antes del pago final.

¿Qué hacer según el estado de tu solicitud?

Si el estado es Registrada o Validación de datos: simplemente espera. La AFP debe validar tu información; puede tardar unos días hábiles. Por otro lado, si figura Solicitud aprobada, entonces debes revisar tu cuenta bancaria. El primer pago suele llegar en un plazo máximo de 30 días desde la aprobación.

Si el estado es Primer desembolso en proceso: ten paciencia; algunas AFP abonan en cuotas mensuales cuando se retiran 4 UIT. Si tu solicitud fue denegada, corresponde revisar el correo con el que te registraste, pues en algunos casos, la AFP envía un mensaje indicando el motivo.