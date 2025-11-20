0

Retiro AFP 2025: ¿quiénes reciben la primera UIT esta semana luego de 30 días de presentar solicitud?

Los afiliados a la AFP accederán a la primera UIT, equivalente a S/ 5.350, de acuerdo al cronograma establecido. ¿Para quiénes aplica? Conoce más detalles.

Angie De La Cruz
Esta semana de noviembre inició el pago de afiliados de la AFP, que cobrarán la primera UIT.
Esta semana de noviembre inició el pago de afiliados de la AFP, que cobrarán la primera UIT. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El octavo retiro de AFP en este 2025 llegó a la etapa de entrega de la primera 1 UIT, pero no es para todos. Luego de 30 días calendario, algunos aportantes pueden acceder a S/5,350 mediante sus cuentas bancarias, según el cronograma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Ellos son aquellos afiliados cuyos DNI terminen en el dígito 0, 1 o letra.

El l 21 de noviembre de 2025 ha sido declarado día no laborable en región peruana.

PUEDES VER: 21 de noviembre es feriado regional en Perú: qué se celebra y quiénes descansan, según El Peruano

Los afiliados que presentaron su solicitud de retiro desde el 21 al 24 de octubre, recibirán el primer monto durante esta semana de noviembre. Es importante recordar que existe un procedimiento para la entrega de hasta 4 UIT del retiro AFP 2025, mismo que se realizará en cuatro armadas, de la siguiente manera:

  • Primera 1 UIT: 30 días después de la solicitud.
  • Segunda 1 UIT: 30 días después del primer desembolso.
  • Tercera 1 UIT: 30 días después del segundo desembolso.
  • Cuarta 1 UIT: 30 días después del tercer desembolso.
retiro AFP 2025

La fecha de pago del retiro AFP 2025 es de acuerdo al cronograma establecido.

Retiro AFP 2025: ¿En qué fecha recibiré la primera UIT?

Te compartimos las fechas de plazo máximo de entrega del retiro AFP 2025, de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Último dígito del DNIFecha de solicitudPrimera UIT
DNI con letra21 de octubreHasta el 20 de noviembre
DNI terminado en 022 o 23 de octubreHasta el 21 o 22 de noviembre, respectivamente
DNI terminado en 124 o 27 de octubreHasta el 23 o 26 de noviembre, respectivamente
DNI terminado en 228 o 29 de octubreHasta el 27 o 28 de noviembre, respectivamente
DNI terminado en 330 o 31 de octubreHasta el 29 o 30 de noviembre, respectivamente
DNI terminado en 43 o 4 de noviembreHasta el 3 o 4 de diciembre, respectivamente
DNI terminado en 55 o 6 de noviembreHasta el 5 o 6 de diciembre, respectivamente
DNI terminado en 67 o 10 de noviembreHasta el 7 o 10 de diciembre, respectivamente
DNI terminado en 711 o 12 de noviembreHasta el 11 o 12 de diciembre, respectivamente
DNI terminado en 813 o 14 de noviembre Hasta el 13 o 14 de diciembre, respectivamente
DNI terminado en 917 o 18 de noviembre Hasta el 17 o 18 de diciembre, respectivamente

Última oportunidad para presentar la solicitud de retiro AFP

Desde el 21 de octubre, los afiliados a las AFP pudieron presentar su solicitud de retiro de hasta 4 UIT y la fecha máxima es el 18 de enero de 2026. Si en caso no lograste ingresar tu pedido de desembolso en la fecha correspondiente, existe un periodo libre, del 4 de diciembre al 18 de enero. Estos son los enlaces oficiales:

¿Cómo hacer seguimiento de mi solicitud de retiro AFP 2025?

Para hacer seguimiento de tu solicitud de retiro de AFP, ingresa al portal de seguimiento de tu administradora y proporciona tus datos personales como DNI y contraseña o clave web. Cada AFP tiene un enlace específico para consultar el estado de la solicitud. Estos son los links oficiales:

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025 para el sector público

  2. Municipalidad de Lima recuperó espacios públicos que eran invadidos por ambulantes previo a la campaña navideña

  3. Municipalidad de San Juan de Miraflores comenzó moderna obra: vecinos de la zona mejorarán su calidad de vida

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano