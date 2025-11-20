Retiro AFP 2025: ¿quiénes reciben la primera UIT esta semana luego de 30 días de presentar solicitud?

El octavo retiro de AFP en este 2025 llegó a la etapa de entrega de la primera 1 UIT, pero no es para todos. Luego de 30 días calendario, algunos aportantes pueden acceder a S/5,350 mediante sus cuentas bancarias, según el cronograma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Ellos son aquellos afiliados cuyos DNI terminen en el dígito 0, 1 o letra.

Los afiliados que presentaron su solicitud de retiro desde el 21 al 24 de octubre, recibirán el primer monto durante esta semana de noviembre. Es importante recordar que existe un procedimiento para la entrega de hasta 4 UIT del retiro AFP 2025, mismo que se realizará en cuatro armadas, de la siguiente manera:

Primera 1 UIT: 30 días después de la solicitud.

30 días después de la solicitud. Segunda 1 UIT: 30 días después del primer desembolso.

30 días después del primer desembolso. Tercera 1 UIT: 30 días después del segundo desembolso.

30 días después del segundo desembolso. Cuarta 1 UIT: 30 días después del tercer desembolso.

La fecha de pago del retiro AFP 2025 es de acuerdo al cronograma establecido.

Retiro AFP 2025: ¿En qué fecha recibiré la primera UIT?

Te compartimos las fechas de plazo máximo de entrega del retiro AFP 2025, de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Último dígito del DNI Fecha de solicitud Primera UIT DNI con letra 21 de octubre Hasta el 20 de noviembre DNI terminado en 0 22 o 23 de octubre Hasta el 21 o 22 de noviembre, respectivamente DNI terminado en 1 24 o 27 de octubre Hasta el 23 o 26 de noviembre, respectivamente DNI terminado en 2 28 o 29 de octubre Hasta el 27 o 28 de noviembre, respectivamente DNI terminado en 3 30 o 31 de octubre Hasta el 29 o 30 de noviembre, respectivamente DNI terminado en 4 3 o 4 de noviembre Hasta el 3 o 4 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 5 5 o 6 de noviembre Hasta el 5 o 6 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 6 7 o 10 de noviembre Hasta el 7 o 10 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 7 11 o 12 de noviembre Hasta el 11 o 12 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 8 13 o 14 de noviembre Hasta el 13 o 14 de diciembre, respectivamente DNI terminado en 9 17 o 18 de noviembre Hasta el 17 o 18 de diciembre, respectivamente

Última oportunidad para presentar la solicitud de retiro AFP

Desde el 21 de octubre, los afiliados a las AFP pudieron presentar su solicitud de retiro de hasta 4 UIT y la fecha máxima es el 18 de enero de 2026. Si en caso no lograste ingresar tu pedido de desembolso en la fecha correspondiente, existe un periodo libre, del 4 de diciembre al 18 de enero. Estos son los enlaces oficiales:

¿Cómo hacer seguimiento de mi solicitud de retiro AFP 2025?

Para hacer seguimiento de tu solicitud de retiro de AFP, ingresa al portal de seguimiento de tu administradora y proporciona tus datos personales como DNI y contraseña o clave web. Cada AFP tiene un enlace específico para consultar el estado de la solicitud. Estos son los links oficiales: