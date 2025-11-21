- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Bolivia repechaje
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Inició segunda oportunidad para solicitudes de retiro AFP 2025: revisa AQUÍ el cronograma y LINKS oficiales
El cronograma de AFP para registrar solicitudes y poder retirar, ha terminado con las primeras fechas. ¿Cómo se dará la segunda etapa?
En noviembre y diciembre de 2025, los afiliados al sistema privado de pensiones (AFP) en Perú tienen una nueva ventana para registrar su solicitud de retiro de hasta 4 UIT (equivalente a S/ 21,400). Este mecanismo responde a la necesidad de garantizar que quienes no alcanzaron a presentar su pedido en las fechas iniciales también tengan una opción ordenada y justa para ejercer su derecho al retiro.
La Asociación de AFP ha habilitado este segundo bloque de registro escalonado según el último dígito o letra del DNI, permitiendo descongestionar la plataforma digital y dar mayores oportunidades a los afiliados. Este segundo momento, también denominado 'cronograma de rezagados' o 'segunda oportunidad', comenzó el 19 de noviembre de 2025 para ciertos grupos de afiliados y se extiende hasta inicios de diciembre, según el último carácter del DNI.
Además, existe un periodo libre posterior, sin restricción por número de documento, para quienes no pudieron acceder en las etapas designadas. AQUÍ te dejamos los detalles de las fechas correspondientes por terminación de DNI, así como las características del periodo libre y las condiciones para presentar la solicitud.
Afiliados de las AFP podrán acceder a una nueva opción para solicitar el dinero de sus AFP / FOTO: Difusión
Cronograma de la segunda oportunidad para solicitar
A continuación, el calendario para el registro de solicitudes durante esta segunda ventana, según el último dígito o letra del DNI:
- Letra: 19 de noviembre de 2025
- 0: 20 de noviembre de 2025
- 1: 21 de noviembre de 2025
- 2: 24 de noviembre de 2025
- 3: 25 de noviembre de 2025
- 4: 26 de noviembre de 2025
- 5: 27 de noviembre de 2025
- 6: 28 de noviembre de 2025
- 7: 1 de diciembre de 2025
- 8: 2 de diciembre de 2025
- 9: 3 de diciembre de 2025
LINKS para registrar solicitudes de AFP
- AFP Habitat - https://retiro.afphabitat.com.pe
- AFP Integra - https://agenciadigital.afpintegra.pe/
- Prima AFP - https://retiro.prima.com.pe/login
- Profuturo AFP - https://enlinea.profuturo.com.pe
¿Cuándo será el periodo libre?
Después del cronograma escalonado por terminación de DNI, se activa un periodo libre durante el cual todos los afiliados, sin importar su número o letra de DNI, podrán presentar su solicitud. Este periodo libre va desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.
Durante este tiempo, el registro es más flexible y no está condicionado por el último dígito del DNI, lo que brinda una oportunidad adicional para quienes no hicieron su solicitud antes o se demoraron.
Recomendaciones para los afiliados
- Identifica correctamente la última letra o número de tu DNI para saber cuándo te toca registrar.
- Si no pudiste hacerlo en la primera ronda, recuerda que tienes una fecha asignada durante este bloque adicional.
- Si fallaste en las fechas escalonadas, no te desesperes: hay un lapso amplio (del 4 de diciembre al 18 de enero) para completar la solicitud.
- Las AFP han indicado que el registro se puede hacer de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Es necesario proporcionar una cuenta para el depósito de los desembolsos de hasta 4 UIT.
- Si no estás seguro de a qué AFP perteneces, puedes verificarlo en la plataforma de la SBS.
- 1
Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025 para el sector público
- 2
Municipalidad de Lima dio excelente noticia con inauguración de obra en la Panamericana Sur: "Mejorará la seguridad"
- 3
Municipalidad de Lima recuperó espacios públicos que eran invadidos por ambulantes previo a la campaña navideña
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90