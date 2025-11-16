Retiro AFP: estos son los afiliados que recibirán su primera UIT en noviembre

El retiro de AFP en 2025 ha despertado gran atención entre millones de afiliados del sistema privado de pensiones. Gracias a la Ley del octavo retiro, las personas pueden solicitar la disposición de hasta 4 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalentes a un máximo de S/ 21 400, de sus cuentas previsionales.

El proceso de solicitud comenzó el 21 de octubre, de forma digital y según un cronograma escalonado según el último dígito o letra del DNI. Una de las principales novedades es que el primer desembolso, una UIT (aproximadamente S/5 350), debe realizarse hasta 30 días calendario después de la solicitud.

Esto significa que los afiliados que hicieron su pedido a fines de octubre, específicamente los primeros grupos, pueden empezar a recibir su primer pago ya en noviembre, marcando un hito para muchos que aguardaban con expectativa poder acceder a estos fondos.

¿Qué afiliados recibirán su primera UIT en noviembre?

Algunos de los afiliados que presentaron su solicitud en octubre, según el cronograma oficial, serán los primeros en recibir la primera UIT ya en noviembre. Aquellos cuyo DNI termina en letra y que solicitaron el 21 de octubre, podrían recibir su primera UIT a más tardar el 20 de noviembre.

Quienes tienen DNI terminado en 0 y solicitaron los días 22 y 23 de octubre, también recibirán su primera UIT aproximadamente hacia 21 o 22 de noviembre como fecha límite. Afiliados con DNI terminado en 1, que realizaron su solicitud el 24 o 27 de octubre, verán su primer pago entre el 23 y 26 de noviembre, según cálculos del cronograma oficial.

Para los que tienen el dígito 2 al final de su DNI y tramitaron el 28 o 29 de octubre, el primer desembolso máximo sería entre 27 y 28 de noviembre. De manera similar, los afiliados con DNI terminado en 3, que hicieron su solicitud el 30 o 31 de octubre, verán su primer depósito máximo entre el 29 y 30 de noviembre.

¿Qué deben hacer estos afiliados?