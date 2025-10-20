LINK de Retiro Prima AFP este 2025: enlace para registrar tu solicitud y acceder hasta 21,400 soles

El Estado peruano aprobó el retiro AFP 2025, la SBS publicó el cronograma de solicitudes y diversos ciudadanos podrán acceder a una parte de su dinero desde el martes 21 de octubre. El pago de hasta 21,400 soles se realizará de manera progresiva, recordemos que, este monto es equivalente a 4UIT.

Las personas podrán acceder a su dinero en cuatro partes. Tras presentar su solicitud, los ciudadanos deberán esperar 30 días para cobrar 1UIT, y así sucesivamente hasta completar el monto que solicitaste. Si perteneces a Prima AFP, y quieres acceder al LINK, entonces revisa las próximas líneas.

LINK de Retiro Prima AFP este 2025

Las personas deben saber que la solicitud de retiro AFP es de manera gratuita y virtual con la finalidad de que los ciudadanos puedan realizar el trámite con mayor facilidad. A continuación, accederás al LINK oficial para que puedas iniciar el trámite de manera segura.

El retiro AFP estará disponible en la web de la página oficial.

Retiro AFP 2025: Documentos para el desembolso

Los ciudadanos deben saber que, para el retiro AFP 2025 tienes que presentar diversa información personal que solicitará cada entidad. Presta mucha atención, porque te diremos cuáles son.

Número de DNI

Número de cuenta bancaría

Datos personales

Número de teléfono

Correo electrónico

Retiro AFP 2025: Fechas de pago

La entrega del dinero será de acuerdo a la solicitud que presentaron los afiliados. Te brindaremos un listado de las posibles fechas de depósito.