- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
LINK de Retiro Prima AFP este 2025: enlace para registrar tu solicitud y acceder hasta 21,400 soles
En esta nota podrás acceder al LINK oficial del retiro AFP de hasta 21,400 soles. La solicitud inicia el martes 21 de octubre y será de manera progresiva.
El Estado peruano aprobó el retiro AFP 2025, la SBS publicó el cronograma de solicitudes y diversos ciudadanos podrán acceder a una parte de su dinero desde el martes 21 de octubre. El pago de hasta 21,400 soles se realizará de manera progresiva, recordemos que, este monto es equivalente a 4UIT.
PUEDES VER: Si solicito mi retiro de AFP y la plataforma lo rechaza: ¿ya no podré acceder a mis fondos?
Las personas podrán acceder a su dinero en cuatro partes. Tras presentar su solicitud, los ciudadanos deberán esperar 30 días para cobrar 1UIT, y así sucesivamente hasta completar el monto que solicitaste. Si perteneces a Prima AFP, y quieres acceder al LINK, entonces revisa las próximas líneas.
LINK de Retiro Prima AFP este 2025
Las personas deben saber que la solicitud de retiro AFP es de manera gratuita y virtual con la finalidad de que los ciudadanos puedan realizar el trámite con mayor facilidad. A continuación, accederás al LINK oficial para que puedas iniciar el trámite de manera segura.
El retiro AFP estará disponible en la web de la página oficial.
Retiro AFP 2025: Documentos para el desembolso
Los ciudadanos deben saber que, para el retiro AFP 2025 tienes que presentar diversa información personal que solicitará cada entidad. Presta mucha atención, porque te diremos cuáles son.
- Número de DNI
- Número de cuenta bancaría
- Datos personales
- Número de teléfono
- Correo electrónico
Retiro AFP 2025: Fechas de pago
La entrega del dinero será de acuerdo a la solicitud que presentaron los afiliados. Te brindaremos un listado de las posibles fechas de depósito.
- DNI terminado en 0: 20 de noviembre
- DNI terminado en 1: 21 de noviembre
- DNI terminado en 2: 24 de noviembre
- DNI terminado en 3: 25 de noviembre
- DNI terminado en 4: 26 de noviembre
- DNI terminado en 5: 27 de noviembre
- DNI terminado en 6: 28 de noviembre
- DNI terminado en 7: 1 de diciembre
- DNI terminado en 8: 2 de diciembre
- DNI terminado en 9: 3 de diciembre
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50