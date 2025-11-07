0
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Retiro de AFP 2025: si tu DNI termina en 8 o 9, esta es la fecha para registrar tu solicitud según el cronograma

Miles de afiliados han podido acceder al registro de sus solicitudes desde el pasado 21 de octubre y ahora el cronograma se encuentra en los últimos dígitos del listado.

Daniela Alvarado
AFP: consulta cuándo te toca hacer solicitud de retiro según último dígito del DNI
AFP: consulta cuándo te toca hacer solicitud de retiro según último dígito del DNI | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
El proceso de retiro de fondos del sistema privado de pensiones en el Perú ha sido regulado mediante cronogramas escalonados, con el fin de ordenar la demanda y evitar saturaciones en la plataforma de trámite. Estos cronogramas se basan en el último dígito del Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado.

Así puedes saber cómo va tu solicitud de AFP en 2025

Frente a ello, a continuación te dejaremos la información detalladas sobre los días que les corresponde realizar el registro de la solicitud de retiro para quienes tienen su DNI terminado en 8 o en 9, de acuerdo al cronograma oficial vigente para el retiro 2025.

AFP

Solicitudes de retiro de AFP iniciaron el 21 de octubre/ FOTO: Asociación de AFP

Fechas de registro para el DNI terminado en 8 o 9

De acuerdo al cronograma oficial publicado para el octavo retiro de fondos de las AFP, las fechas asignadas para registrar la solicitud de retiro si tu DNI termina en 8 o 9 son las siguientes:

Para afiliados cuyo DNI termina en 8: podrán presentar su solicitud los días 13 y 14 de noviembre de 2025, y además una fecha adicional asignada el 2 de diciembre de 2025.

Para afiliados cuyo DNI termina en 9: podrán registrar su solicitud los días 17 y 18 de noviembre de 2025, y luego una fecha adicional el 3 de diciembre de 2025.

Estas fechas corresponden exclusivamente al periodo escalonado de registro inicial. Posteriormente existe un periodo “libre” para los afiliados que no alcanzaron a registrar en su día asignado.

Horarios y días de retiro de AFP

El horario para efectuar el registro de la solicitud es de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y 6 p.m., mediante la plataforma virtual habilitada por cada administradora de fondos de pensiones (AFP).

Es fundamental ingresar los datos correctos (número de DNI, dígito verificador, fecha de nacimiento) y tener a mano una cuenta bancaria personal abierta a nombre del afiliado, para que el depósito proceda.

En caso de incumplir la fecha asignada según el dígito final del DNI, el afiliado puede aprovechar el periodo libre, que para este cronograma va desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

