Retiro de AFP 2025: si tu DNI termina en 8 o 9, esta es la fecha para registrar tu solicitud según el cronograma

El proceso de retiro de fondos del sistema privado de pensiones en el Perú ha sido regulado mediante cronogramas escalonados, con el fin de ordenar la demanda y evitar saturaciones en la plataforma de trámite. Estos cronogramas se basan en el último dígito del Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado.

Frente a ello, a continuación te dejaremos la información detalladas sobre los días que les corresponde realizar el registro de la solicitud de retiro para quienes tienen su DNI terminado en 8 o en 9, de acuerdo al cronograma oficial vigente para el retiro 2025.

Solicitudes de retiro de AFP iniciaron el 21 de octubre/ FOTO: Asociación de AFP

Fechas de registro para el DNI terminado en 8 o 9

De acuerdo al cronograma oficial publicado para el octavo retiro de fondos de las AFP, las fechas asignadas para registrar la solicitud de retiro si tu DNI termina en 8 o 9 son las siguientes:

Para afiliados cuyo DNI termina en 8: podrán presentar su solicitud los días 13 y 14 de noviembre de 2025, y además una fecha adicional asignada el 2 de diciembre de 2025.

Para afiliados cuyo DNI termina en 9: podrán registrar su solicitud los días 17 y 18 de noviembre de 2025, y luego una fecha adicional el 3 de diciembre de 2025.

Estas fechas corresponden exclusivamente al periodo escalonado de registro inicial. Posteriormente existe un periodo “libre” para los afiliados que no alcanzaron a registrar en su día asignado.

Horarios y días de retiro de AFP

El horario para efectuar el registro de la solicitud es de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y 6 p.m., mediante la plataforma virtual habilitada por cada administradora de fondos de pensiones (AFP).

Es fundamental ingresar los datos correctos (número de DNI, dígito verificador, fecha de nacimiento) y tener a mano una cuenta bancaria personal abierta a nombre del afiliado, para que el depósito proceda.

En caso de incumplir la fecha asignada según el dígito final del DNI, el afiliado puede aprovechar el periodo libre, que para este cronograma va desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.