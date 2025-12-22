Alianza Lima a nada de fichar al '9' extranjero para el 2026: "Entre hoy y mañana"

¡Atención! Alianza Lima viene definiendo su equipo para la próxima temporada debido a que tiene la obligación de salir campeón de la Liga 1 2026 y luchar por llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. En ese sentido, uno de los puestos que necesita cubrir es el de delantero, ya que si bien llegó Luis Ramos y tienen a Paolo Guerrero eso quizá no alcance al momento de competir en ambos frentes, es decir torneo nacional e internacional.

Por ello, recientemente el periodista Gerson Cuba informó mediante su cuenta oficial de 'X' que el club de La Victoria está a solo un paso de fichar a un talentoso atacante extranjero de 26 años que busca retomar su mejor versión, y cree que el fútbol peruano le vendría de maravilla. Nos referimos a Federico Girotti, con quien los íntimos mantenían negociaciones desde hace varias semanas.

"Federico Girotti se acerca a Alianza Lima. El jugador está interesado en venir al fútbol local, aunque la negociación aún no está cerrada. Talleres podría finiquitar el acuerdo entre hoy y mañana", indicó el mencionado comunicador en redes sociales, dejando claro que la llegada del delantero está cada vez más cerca, esto pese a que algunos hinchas blanquiazules no están de acuerdo.

Federico Girotti llegaría a Alianza Lima.

Números de Federico Girotti este 2025

El atacante de Talleres de Córdoba llega con malos números a Alianza Lima, por lo que una enorme cantidad de aficionados no comprende la contratación que está haciendo la administración íntima. Resulta que en toda la temporada pasada disputó un total de 37 partidos, entre Liga Argentina, Copa Argentina y Copa Libertadores, y únicamente anotó 4 goles. Incluso, 2 de esos tantos fueron a los de Matute en el torneo Conmebol debido a que compartieron grupo.

¿En qué clubes ha jugado Federico Girotti?

Federico Girotti ha realizado toda su carrera profesional en Argentina: