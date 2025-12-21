0

La reacción de voleibolistas de Alianza tras ver error que puede darle el triunfo a la U - VIDEO

Alianza Lima tuvo a cuatro extranjeras en cancha ante Universitario y cámara captó momentos de tensión durante el clásico por la Liga Peruana de Vóley.

    Erickson Acuña
    Alianza Lima fue tendencia durante partido ante Universitario.
    Alianza Lima fue tendencia durante partido ante Universitario. | Latina | Composición: Líbero
    COMPARTIR

    La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 trajo a un vibrante partido entre Alianza Lima vs Universitario desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, que terminó en triunfo por 3 sets a 0 de las blanquiazules. Sin embargo, las blanquiazules pueden perder el partido en mesa.

    Pedro Gallese sorprende con rotundo mensaje sobre clubes de la Liga 1.

    PUEDES VER: Pedro Gallese sorprende con firme respuesta al ser consultado sobre interés de la U: "Sería..."

    Y es que durante el primer set, el técnico Facundo Morando, en su intento por ordenar a su equipo, dejó a cuatro extranjeras en el campo, lo que causó el reclamo inmediato desde la banca de la ‘U’ e hinchas en la tribunas. Como era de esperarse, este momento captado por las cámaras de televisión causó revuelo.

    Alianza Lima generó polémica en partido de Liga Peruana de Vóley 

    Faltaba poco para que terminara el primer set y el estratega blanquiazul decidió realizar doble cambio, pero solo terminó ingresando la colombiana Doris Manco por Clarivett Yllescas. Esto generó que Alianza Lima contara con cuatro voleibolistas extranjeras, situación que también fue mencionada por los comentaristas durante la transmisión.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Erickson Acuña
    AUTOR: Erickson Acuña

    Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

    Lo más visto

    1. Alianza Lima cometió terrible falta y Universitario puede reclamar los puntos del partido

    2. Alianza Lima venció 3-0 a Universitario por la Liga Peruana de Vóley

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano