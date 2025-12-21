- Hoy:
La reacción de voleibolistas de Alianza tras ver error que puede darle el triunfo a la U - VIDEO
Alianza Lima tuvo a cuatro extranjeras en cancha ante Universitario y cámara captó momentos de tensión durante el clásico por la Liga Peruana de Vóley.
La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 trajo a un vibrante partido entre Alianza Lima vs Universitario desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, que terminó en triunfo por 3 sets a 0 de las blanquiazules. Sin embargo, las blanquiazules pueden perder el partido en mesa.
Y es que durante el primer set, el técnico Facundo Morando, en su intento por ordenar a su equipo, dejó a cuatro extranjeras en el campo, lo que causó el reclamo inmediato desde la banca de la ‘U’ e hinchas en la tribunas. Como era de esperarse, este momento captado por las cámaras de televisión causó revuelo.
Alianza Lima generó polémica en partido de Liga Peruana de Vóley
Faltaba poco para que terminara el primer set y el estratega blanquiazul decidió realizar doble cambio, pero solo terminó ingresando la colombiana Doris Manco por Clarivett Yllescas. Esto generó que Alianza Lima contara con cuatro voleibolistas extranjeras, situación que también fue mencionada por los comentaristas durante la transmisión.
