- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs Alianza Lima
- Universitario vs UTC
- Real Madrid vs Elche
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
MÁXIMA ADVERTENCIA para trabajadores inmigrantes en EE. UU.: USCIS RECHAZARÁ visa de trabajo si no presentan FORMULARIO CLAVE hasta esta fecha
USCIS advierte que visas de trabajo serán rechazadas automáticamente si los solicitantes no presentan un formulario clave antes de la fecha indicada.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un cambio clave que afectará a todos los trabajadores extranjeros que solicitan visas de trabajo temporales, incluida la H-1B. A partir del 1° de abril de 2026, los solicitantes deberán cumplir con un requisito fundamental: presentar el formulario I-129 actualizado, que será obligatorio para la aceptación de sus trámites.
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
La agencia aclaró que cualquier solicitud que no cumpla con esta exigencia será rechazada automáticamente, aunque el resto de la documentación esté completa. La actualización se publicó oficialmente el 27 de febrero de 2026, y las solicitudes enviadas antes del 31 de marzo aún podrán usar la versión anterior, mientras que desde abril solo se aceptará la nueva.
Visas que requieren del formulario I-129
El formulario I-129 es el documento clave que deben presentar los solicitantes de varias visas de trabajo temporales, siendo la H-1B la más conocida para trabajadores especializados. También aplica a las visas H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1 y R-1.
USCIS exige un formulario clave actualizado para visas de trabajo.
Asimismo, el formulario I-129 se utiliza para solicitar extensiones de visas E-1, E-2, E-3, H-1B1 y TN. USCIS enfatiza que no presentar este documento actualizado derivará en un rechazo automático, convirtiéndose en un requisito fundamental para todos los trabajadores inmigrantes.
Cómo presentar la solicitud correctamente
Recientemente, USCIS abrió el período de registro para las visas H-1B 2026, que comenzó el 4 de marzo y se extenderá hasta el 19 de marzo. Durante este período, los solicitantes y sus representantes deben registrar a cada beneficiario mediante la plataforma en línea de USCIS y asegurarse de adjuntar el formulario I-129 actualizado.
Además, es obligatorio pagar la tarifa de registro, actualmente fijada en 125 dólares por participante. Una vez cerrado el registro inicial, USCIS seleccionará a los peticionarios y notificará quiénes fueron elegidos. Presentar correctamente el formulario I-129 actualizado es indispensable para que la solicitud sea válida y no sea rechazada automáticamente.
- 1
PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: vecinos recurren a esta OPCIÓN de precaución frente a OPERATIVOS de ICE
- 2
ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de Houghton Lake: PERROS DETECTORES de EXPLOSIVOS son enviados tras denuncia reportada al FBI, ¿se encontró alguna amenaza?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90