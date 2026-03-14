MÁXIMA ADVERTENCIA para trabajadores inmigrantes en EE. UU.: USCIS RECHAZARÁ visa de trabajo si no presentan FORMULARIO CLAVE hasta esta fecha

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un cambio clave que afectará a todos los trabajadores extranjeros que solicitan visas de trabajo temporales, incluida la H-1B. A partir del 1° de abril de 2026, los solicitantes deberán cumplir con un requisito fundamental: presentar el formulario I-129 actualizado, que será obligatorio para la aceptación de sus trámites.

La agencia aclaró que cualquier solicitud que no cumpla con esta exigencia será rechazada automáticamente, aunque el resto de la documentación esté completa. La actualización se publicó oficialmente el 27 de febrero de 2026, y las solicitudes enviadas antes del 31 de marzo aún podrán usar la versión anterior, mientras que desde abril solo se aceptará la nueva.

Visas que requieren del formulario I-129

El formulario I-129 es el documento clave que deben presentar los solicitantes de varias visas de trabajo temporales, siendo la H-1B la más conocida para trabajadores especializados. También aplica a las visas H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1 y R-1.

USCIS exige un formulario clave actualizado para visas de trabajo.

Asimismo, el formulario I-129 se utiliza para solicitar extensiones de visas E-1, E-2, E-3, H-1B1 y TN. USCIS enfatiza que no presentar este documento actualizado derivará en un rechazo automático, convirtiéndose en un requisito fundamental para todos los trabajadores inmigrantes.

Cómo presentar la solicitud correctamente

Recientemente, USCIS abrió el período de registro para las visas H-1B 2026, que comenzó el 4 de marzo y se extenderá hasta el 19 de marzo. Durante este período, los solicitantes y sus representantes deben registrar a cada beneficiario mediante la plataforma en línea de USCIS y asegurarse de adjuntar el formulario I-129 actualizado.

Además, es obligatorio pagar la tarifa de registro, actualmente fijada en 125 dólares por participante. Una vez cerrado el registro inicial, USCIS seleccionará a los peticionarios y notificará quiénes fueron elegidos. Presentar correctamente el formulario I-129 actualizado es indispensable para que la solicitud sea válida y no sea rechazada automáticamente.