- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Sport Boys
- Barcelona vs Sevilla
- Bolivia vs Trinidad y Tobago
- Alianza Lima
- Universitario
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
PELIGRO TOTAL para inmigrantes detenidos en EE. UU.: DENUNCIAN abusos y MUERTES en el mayor centro de detención de ICE
Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos, negligencia médica y muertes dentro del mayor centro de detención de ICE en Estados Unidos.
La situación de los inmigrantes detenidos en centros migratorios de Estados Unidos vuelve a generar alarma. Organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados migratorios han denunciado abusos, negligencia médica y varias muertes dentro de instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart: madre rompe su silencio y revela el trágico momento en el que encontró a su hija FALLECIDA dentro de horno
Uno de los casos que ha generado mayor preocupación está relacionado con el centro conocido como Camp East Montana, ubicado en El Paso, Texas, considerado el mayor centro de detención migratoria del país, con capacidad para miles de personas.
Denuncias de abusos y condiciones críticas
Diversos testimonios recopilados por organizaciones civiles describen condiciones extremas dentro de estas instalaciones. Entre las denuncias más frecuentes figuran:
Denuncian abusos, negligencia médica y muertes en el mayor centro de detención de ICE.
- Hacinamiento en tiendas o celdas improvisadas
- Falta de atención médica o retrasos en tratamientos
- Alimentación insuficiente
- Presuntos abusos físicos y psicológicos
Según reportes de activistas y organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU), algunos detenidos también han denunciado intimidación para aceptar la deportación o abandonar sus procesos migratorios.
Muertes bajo custodia generan alarma
El aumento de fallecimientos en centros de detención ha intensificado la preocupación. Datos recopilados por organizaciones y reportes oficiales indican que 2025 fue el año con más muertes en custodia migratoria en dos décadas, con al menos 30 personas fallecidas mientras estaban detenidas por ICE.
La tendencia continúa en 2026, con varios casos reportados desde el inicio del año. Legisladores y defensores de derechos humanos han pedido investigaciones independientes para determinar si hubo negligencia médica o fallas en la supervisión de las instalaciones.
Piden reformas urgentes
Organizaciones civiles y algunos legisladores han solicitado reformas profundas en el sistema de detención migratoria, incluyendo:
- mayor supervisión federal
- estándares médicos más estrictos
- reducción del uso de detención prolongada
Mientras tanto, defensores de derechos humanos advierten que la situación podría empeorar si continúa el aumento en el número de inmigrantes detenidos en el país.
- 1
RIESGO TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: lo que ICE confesó sobre sus MÉTODOS DE BÚSQUEDA de indocumentados
- 2
ALERTA ROJA en Walmart: madre rompe su silencio y revela el trágico momento en el que encontró a su hija FALLECIDA dentro de horno
- 3
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: quienes salgan del país con DEUDAS fiscales podrían enfrentar estas CONSECUENCIAS LEGALES, según el IRS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90