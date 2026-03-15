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PELIGRO TOTAL para inmigrantes detenidos en EE. UU.: DENUNCIAN abusos y MUERTES en el mayor centro de detención de ICE

Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos, negligencia médica y muertes dentro del mayor centro de detención de ICE en Estados Unidos.

Gabriela Zevallos
Denuncian abusos, negligencia médica y muertes en el mayor centro de detención de ICE.
Denuncian abusos, negligencia médica y muertes en el mayor centro de detención de ICE. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
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La situación de los inmigrantes detenidos en centros migratorios de Estados Unidos vuelve a generar alarma. Organizaciones defensoras de derechos humanos y abogados migratorios han denunciado abusos, negligencia médica y varias muertes dentro de instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Uno de los casos que ha generado mayor preocupación está relacionado con el centro conocido como Camp East Montana, ubicado en El Paso, Texas, considerado el mayor centro de detención migratoria del país, con capacidad para miles de personas.

Denuncias de abusos y condiciones críticas

Diversos testimonios recopilados por organizaciones civiles describen condiciones extremas dentro de estas instalaciones. Entre las denuncias más frecuentes figuran:

Centros de detención EE. UU.

Denuncian abusos, negligencia médica y muertes en el mayor centro de detención de ICE.

  • Hacinamiento en tiendas o celdas improvisadas
  • Falta de atención médica o retrasos en tratamientos
  • Alimentación insuficiente
  • Presuntos abusos físicos y psicológicos

Según reportes de activistas y organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU), algunos detenidos también han denunciado intimidación para aceptar la deportación o abandonar sus procesos migratorios.

Muertes bajo custodia generan alarma

El aumento de fallecimientos en centros de detención ha intensificado la preocupación. Datos recopilados por organizaciones y reportes oficiales indican que 2025 fue el año con más muertes en custodia migratoria en dos décadas, con al menos 30 personas fallecidas mientras estaban detenidas por ICE.

La tendencia continúa en 2026, con varios casos reportados desde el inicio del año. Legisladores y defensores de derechos humanos han pedido investigaciones independientes para determinar si hubo negligencia médica o fallas en la supervisión de las instalaciones.

Piden reformas urgentes

Organizaciones civiles y algunos legisladores han solicitado reformas profundas en el sistema de detención migratoria, incluyendo:

  • mayor supervisión federal
  • estándares médicos más estrictos
  • reducción del uso de detención prolongada

Mientras tanto, defensores de derechos humanos advierten que la situación podría empeorar si continúa el aumento en el número de inmigrantes detenidos en el país.

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