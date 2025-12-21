DT de Alianza Lima sobre reclamo que hará Universitario: "Nosotros ganamos en la cancha..."

¡Todo un caso! Alianza Lima derrotó con autoridad 3-0 a Universitario de Deportes por la Liga Peruana de Vóley y se perfila para ser tricampeón nacional. Sin embargo, en el partido las blanquiazules alinearon por un momento a cuatro extranjeras en campo, lo cual está totalmente prohibido por el reglamento de la FPV. Ante ello, el cuadro crema reclamará los tres puntos en mesa.

En ese sentido, Facundo Morando, entrenador de las íntimas, hizo su descargo una vez culminado el encuentro y aseguró que ellos ganaron en cancha y simplemente tuvieron un error, por lo que si la 'U' desea llevarse el triunfo de una manera extradeportiva es tema de ellos. Así declaró para las cámaras de Latina.

"No sabemos (el castigo), hicimos un cambio y vamos a ver cómo se resuelve. No sabemos nada más. Está bien, no importa, ahora tenemos que esperar que dicen ellos, porque en la cancha ganamos muy bien. Capaz que quieren reclamarlo y quieren ganarlo así", indicó el DT de Alianza Lima, calentando aún más el ambiente.

Universitario presentará reclamo

Fabrizio Acerbi, gerente polideportivo de Universitario de Deportes, se pronunció tras la derrota de los cremas en la Liga Peruana de Vóley y aseguró que presentarán el reclamo por los puntos, ya que son una institución sumamente seria y que nunca incumple las reglas.

"Son 3 jugadores extranjeras en cancha. Al tener 4 estás en falta y deberías ganar el partido 3-0 con 25-0 según dicen las bases. En este caso nos toca hacer el reclamo correspondiente porque no es ni siquiera que lo queramos o no hacer, es lo que pasó en la cancha y es lo que corresponde", indicó.