Alianza Lima define la continuidad de importante futbolista que llegó este 2025

¡Sorpresa! Líbero pudo conocer que Alianza Lima se encuentra evaluando la situación de uno de sus futbolistas que llegó esta temporada, ya que al parecer no entra en los planes del nuevo comando técnico a cargo de Pablo Guede. Recordemos que esta campaña llegaron muchos fichajes y de momento se han ido Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini.

Resulta que en tienda íntima todavía no saben qué hacer exactamente con Alessandro Burlamaqui, mediocampista que llegó esta campaña a La Victoria y que tiene contrato todavía hasta fines del 2028, es decir por tres años más. Sin embargo, con el cambio de entrenador también vienen nuevas decisiones y esquemas para el equipo, y todo apunta a que el ex Valencia será evaluado.

Así es, Alessandro Burlamaqui estará en evaluación por parte de Pablo Guede y su comando técnico para ver si sigue en Alianza Lima o es prestado a alguna otra institución deportiva para que tenga mayor continuidad. Recordemos que el volante fue tildado como un tremendo fichaje a mediados de año, ya que se trata de alguien con experiencia en Europa y una edad relativamente joven (23).

Burlamaqui en Alianza Lima.

Números de Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima

Entre Copa Sudamericana y Torneo Clausura de la Liga 1, Alessandro Burlamaqui ha disputado un total de 12 partidos con la camiseta de Alianza Lima, pero no llegó a convertir ni dar una sola asistencia. Eso sí, tuvo algunos encuentros destacados y por ello se llevó los aplausos de la hinchada.

¿En qué clubes ha jugado Alessandro Burlamaqui?

Estos son los clubes en los que ha jugado el mediocampista de la selección peruana: