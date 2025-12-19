Alianza Lima ganó 2-1 a Universitario y ahora enfrentará a Cristal en la gran final

Alianza Lima siempre ha destacado por ser un club copero al lograr varios títulos nacionales durante su etapa profesional. En esta ocasión, el cuadro femenino también viene logrando campeonatos importantes que realzan la historia del cuadro íntimo. Ahora, la categoría sub-20 logró vencer a Universitario y disputará con Sporting Cristal la gran final.

Alianza Lima ganó 2-1 a Universitario y causó la algarabía de la hinchada blanquiazul

La Sub-20 de Alianza Lima Femenino logró vencer 2-1 a Universitario de Deportes en la semifinal del Torneo Extraordinario Femenino 2025.

Las goleadoras que lograron sacar adelante el resultado para las blanquiazules en la Liga Departamental de Fútbol Lima fueron Reyna Sullcaray y Jackelin Saavedra.

Alianza Lima Femenino Sub-20 venció 2-1a Universitario de Deportes Femenino Sub-20 en la Liga Departamental de Lima.

"Nuestras chicas de la Sub-20 derrotaron 2-1 a Universitario en la semifinal del Torneo Extraordinario Femenino. Ahora se enfrentarán en la gran final contra Sporting Cristal", se puede leer en el Twitter de las íntimas.

De esta forma, Alianza Lima logró clasificar a la gran final del importante torneo de menores de Lima, donde enfrentará a su similar Sporting Cristal Sub-20, quien venció a Sport Boys para llegar hasta esta instancia.

Cabe mencionar que el encuentro completo entre Alianza y Universitario se encuentra disponible en la página de YouTube de la Liga Departamental de Lima. A su vez, también está disponible el cruce entre Cristal y Boys.

El próximo encuentro definitorio entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Sub-20 del Torneo Extraordinario Femenino 2025 también será transmitido por el canal de YouTube de la Liga Departamental de la capital.