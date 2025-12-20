Desde Argentina revelan que Alianza Lima busca el fichaje de ex Rosario Central: "Transferencia"

Alianza Lima ha comenzado a presentar a sus primeros refuerzos de cara a la próxima temporada, con la meta de alzarse como campeones de la Liga 1 y brillar en la Copa Libertadores. Los blanquiazules continúan ajustando su plantilla y, desde Argentina, ha surgido la noticia de su interés por incorporar a un exfutbolista de Rosario Central, lo que ha generado expectativa entre los aficionados.

En Argentina revelan que Alianza Lima busca el fichaje de ex Rosario Central

Alianza Lima conoce la necesidad de poder armar un plantel competitivo en todas sus líneas. En ese contexto, el medio argentino 'Vía País' sorprendió al revelar que la dirección deportiva 'grone' ha mostrado su interés en firmar a un destacado defensa con pasado en Rosario Central.

Se trata de Fernando Alarcón, quien actualmente milita en Instituto Atlético Central Córdoba de la Liga Profesional de Argentina. De acuerdo a la información del medio, los 'íntimos' están interesados en hacerse con el pase del jugador y potenciar su defensa para la próxima temporada.

Alianza Lima mostró su interés por fichar al defensa Fernando Alarcón.

"En las últimas horas, una noticia revolucionó a Alta Córdoba. Se trata de la posible despedida de Fernando Alarcón. El Palomo y su entorno manejan una posibilidad de jugar en Alianza Lima, uno de los grandes de la Primera División de Perú que volverá a jugar el repechaje para ingresar a la fase de grupos de Copa Libertadores. Desde el club no le cerrarían las puertas de una transferencia", mencionó el citado medio.

Fernando Alarcón y su gran presente en el fútbol argentino

El defensa de 31 años ha logrado tener una gran continuidad en las filas de Instituto, consolidándose como un titular indiscutible desde las últimas tres temporadas. En este 2025, Fernando Alarcón logró disputar 33 partidos con los 'Albirrojos', sumando un promedio de 2994 minutos en campo e incluso logró aportar una asistencia.

Este rendimiento no solo se ha visto reflejado en el interés de otros equipos por sus servicios, sino que también en su cotización de mercado que actualmente alcanza el millón y medio de euros, la cifra más alta de su carrera según el portal internacional Transfermarkt.

Fernando Alarcón tuvo un paso por Rosario Central

Fernando Alarcón inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Rosario Central, aunque no logró consolidarse y nunca pudo hacer su debut con el cuadro argentino. En 2016 empezó una serie de cesiones hasta su salida definitiva a mediados de la temporada 2019.