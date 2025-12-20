Zambrano confesó fuerte diálogo con Advíncula para fichar por Alianza Lima: "Es hincha..."

Alianza Lima viene planificando su plantel para la temporada 2026, en la que tendrá la obligación coronarse con el título de la Liga 1. En ese contexto, han puesto la mira en Luis Advíncula para reforzar la banda derecha. En medio de los rumores sobre su posible fichaje, Carlos Zambrano sorprendió al revelar que sostuvo un diálogo con el ‘Rayo’ para intentar convencerlo de llegar a Matute.

Carlos Zambrano confesó diálogo con Luis Advíncula para fichar por Alianza Lima

Durante una entrevista con el programa 'Al Volante', de la periodista Darinka Zumaeta, el ‘León’ confesó que conversó con Advíncula en medio de los rumores que lo conectan como posible fichaje de Alianza Lima y sorprendió al asegurar que el lateral peruano vería con buenos ojos la posibilidad de vestirse de blanquiazul.

Sin embargo, Zambrano también reconoció que existen algunas dificultades, ya que, si bien Advíncula es hincha de Alianza Lima, mantiene un fuerte vínculo con Sporting Cristal, club que fue clave en su carrera y lo llevó al estrellato.

Video: Al Volante

“(Luis Advíncula) Me ha comentado que sí le gustaría llegar a Alianza Lima, pero sé que su corazón está dividido en dos. Él es hincha aliancista, pero tiene un sentimiento muy grande por Sporting Cristal también”, reveló el defensor blanquiazul.

Con estas declaraciones, queda en evidencia que el posible fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima continúa tomando forma y que ya se conoce la postura del propio jugador. Sin embargo, aún resta que la directiva blanquiazul logre llegar a un acuerdo con Boca Juniors para concretar la operación, pues 'Bolt' aún tiene contrato vigente.

Boca Juniors tomó una decisión con el futuro de Luis Advíncula

Recientemente, el periodista Marcos Bonocore reveló en TNT Sports Argentina que la directiva de Boca Juniors ya decidió buscarle salida a Luis Advíncula para la próxima temporada. No obstante, el cuadro 'xeneize' espera obtener un beneficio económico y están a la espera de que Alianza Lima presente una oferta formal para iniciar los diálogos.