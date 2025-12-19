Cecilio Waterman, exdelantero de Alianza Lima, da el batacazo firmando por equipo campeón

Uno de los delanteros más recordados entre los hinchas de Alianza Lima es Cecilio Waterman, quien tuvo un rendimiento aceptable con los blanquiazules aunque las lesiones le terminó pasando factura, evitando que logre brillar como se esperaba en la Liga 1. Tras ello, el panameño puso nuevo rumbo en su carrera y ahora dio el golpe en el mercado firmando por un elenco campeón.

Durante esta temporada, Cecilio Waterman defendió la camiseta de Coquimbo Unido, club que disputa la Primera División de Chile y donde logró brillar demostrando toda su eficacia goleadora. No obstante, tras el final de temporada se anunció que no seguiría en el club.

En ese contexto, el periodista chileno Sergio Godoy Acosta informó que el atacante panameño ya acordó su llegada a un importante equipo. Se trata del Club Deportivo Universidad de Concepción, equipo que logró su ascenso en esta temporada y busca contar con los goles de Waterman en su regreso a la máxima categoría.

Cecilio Waterman, ex Alianza Lima, acordó su llegada a Universidad de Concepción. Composición: Líbero

"El delantero Cecilio Waterman vuelve a Universidad de Concepción. El seleccionado de Panamá, que disputará el Mundial 2026, aceptó la propuesta del Campanil, tras defender la última temporada a Coquimbo Unido", informó el periodista extranjero en su cuenta de 'X'.

Cabe señalar que Universidad de Concepción es uno de los clubes más representativos del fútbol chileno y que puede presumir en su palmarés dos trofeos de la Copa de Chile, que logró en las temporadas 2009 y 2015.

Números de Cecilio Waterman en este 2025

Durante este 2025, Cecilio Waterman logró volver a su mejor nivel tras su fallido paso por Alianza Lima, jugando un total de 32 partidos con la camiseta de Coquimbo Unido, donde consiguió marcar 12 goles y asistir en una ocasión. Uno de sus mejores registros en los últimos años.

¿Cómo fue el paso de Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Waterman llegó a tienda blanquiazul como uno de los fichajes más relevantes de 2024. No obstante, una temporada plagada de lesiones impidió que logre destacar y solo pudo jugar 19 partidos con los blanquiazules, marcando tan solo 5 goles.