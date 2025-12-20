Alianza Lima asegura a uno de sus mejores joyas para la temporada 2026

Alianza Lima está haciendo un gran mercado de pases a falta de la confirmación de los nuevos refuerzos extranjeros. Aún así no pueden dejar de lado a sus mayores talentos. No hay duda de que los blanquiazules tienen una gran cantera y son la mejor vitrina del fútbol peruano. Un claro ejemplo son las ventas de Víctor Guzmán y Bassco Soyer al fútbol portugués.

Sin la bolsa de minutos obligatoria, como años anteriores, muchos jugadores de la cantera han perdido chances de jugar en la Liga 1. Sin embargo, se han podido lucir en la Liga 3. Uno de estos jugadores de Alianza Lima es Mauricio Arrasco. El volante ofensivo termina contrato a fines de este año, pero se ha terminado ganando su renovación.

"Todo está encaminado para que Mauricio Arrasco continúe en Alianza Lima. El futbolista firmaría un contrato por dos años, con opción a uno más. Durante la pretemporada se definirá si será parte del proyecto 2026 o si se opta por buscarle un préstamo", reveló el periodista Gerson Cuba. Eso no fue lo único, sino que está en consideración para reforzar al equipo de Hernán Barcos, FC Cajamarca.

Mauricio Arrasco continuará en Alianza lima / Fuente: Gerson Cuba

Pablo Guede conocerá a Mauricio Arrasco

Mauricio Arrasco será parte de la pretemporada de Alianza Lima que empezará el 3 de enero y ahí es donde buscará mostrar su mejor versión para 'llenarle los ojos' a Pablo Guede. El nuevo DT argentino buscará tener canteranos en el primer equipo, pero a sus 21 años, Mauricio Arrasco tiene muchas cualidades para por fin ser parte del primer equipo. Depende de él.

Los números de Mauricio Arrasco en 2025

El futbolista jugó un total de 20 partidos en la Liga 3, registrando 6 goles y 6 asistencias. Además, tuvo su debut en la Liga 1 2025 jugando 45 minutos. En Alianza Lima confían en su potencial, así que tienen muchos planes para él. Si no logra ser considerado, buscarán que vaya a préstamo para ver si su nivel está para mantenerse en la Liga 1.