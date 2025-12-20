Campeón con Alianza Lima fue sancionado con 18 meses tras una fuerte acción

Alianza Lima ha tenido una gran cantidad de jugadores que marcaron en el corazón de los hinchas, logrando títulos nacionales. Ese es el caso de Juan Diego Gonzales Vigil, quien se consagró campeón en dos ocasiones con el cuadro blanquiazul, pero que ahora pasa por un trágico momento luego de recibir una fuerte sanción en su nueva faceta.

Jugador que salió campeón con Alianza Lima recibió una fuerte sanción

Según informó el medio 'Hablemos de Hípica', el retirado futbolista González Vigil recibió una suspensión de 18 meses en su nuevo rol como preparador de caballos.

El medio especializado en carreras de caballos explicó que esta fuerte sanción se debe a que la Comisión de Análisis de Monterrico comprobó que uno de los jinetes, llamado 'El Tunupa', habría recibido una sustancia prohibida, Promazina, por el reglamento hípico.

"18 meses de suspensión al preparador Juan Diego Gonzáles Vigil. Una sanción muy severa recibió el exitoso joven preparador peruano Juan Diego Gonzáles Vigil de manos del Jockey Club del Perú", se puede leer.

"La Comisión de Análisis de Monterrico presentó los resultados del laboratorio internacional, los cuales revelaron la presencia de la sustancia prohibida por el Reglamento de Carreras de Clase 2, denominada Promazine, en una concentración de 25.7 ng/ml en el caballo El Tunupa. La promazina se emplea como tratamiento complementario a corto plazo para la agitación psicomotora. Aunque su uso aprobado en humanos es limitado, se utiliza como tranquilizante en medicina veterinaria debido a sus efectos antipsicóticos débiles", explicaron.

Debido a esta sanción, el exjugador de Alianza Lima, Juan Diego Gonzales Vigil, volverá a retomar sus labores como preparador de caballos el 18 de junio del 2027.