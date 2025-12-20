Carlos Zambrano reveló detalles inéditos de su relación con Hernán Barcos: "Con el 'viejo'..."

Carlos Zambrano está en el ojo de la tormenta tras supuestamente haberse reído de Hernán Barcos, cuando le hicieron una pregunta relacionada al delantero. Al final, todo se trataba de una confusión y para evitar cualquier problema en el futuro, el mismo defensa brindó declaraciones sobre su relación con el 'Pirata'. No todo era tan malo como parece.

"Yo con el ‘viejo’ nunca tuve ningún problema. Siempre le decimos así. Hemos hablado muchas veces cara a cara y nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club vamos a ser compañeros siempre”, dijo Zambrano en el espacio ‘Al Volante’. Además, confesó que si tendría que pelear por él, no dudaría en hacerlo.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos en Alianza Lima

“En el campo si tengo que pelearme por él, me voy a pelear. Nadie lo puede tocar, pero fuera en la calle cada uno tiene sus vidas y en el fútbol no todos pueden ser amigos. Creo que el respeto ante todo siempre ha estado”, finalizó Zambrano. Al parecer tienen una relación normal, pero no son amigos como tal. Mientras se respeten entre ellos, la opinión de los demás está en vano.

¿Qué pasará con Carlos Zambrano en 2026?

El defensa blanquiazul seguirá en Alianza Lima, pues tiene contrato por todo el 2026 y parece que tiene la aprobación de Pablo Guede para ser parte del equipo el año que viene. A pesar de las acusaciones en su contra relacionadas a indisciplinas, Carlos Zambrano hace caso omiso y quiere ir por su revancha la próxima temporada.

¿Qué pasará con Hernán Barcos en 2026?

Hernán Barcos no renovó contrato con Alianza Lima y aún no ha sido oficializado su próximo destino de cara a la próxima temporada. Si bien dan por hecho su fichaje por Cajamarca FC, se está hablando de que ha recibido propuestas del extranjero. En 2026 tendrá 42 años, así que lo más probable es que sea su último año como futbolista. Seguro esperará tener su despedida en Matute, veremos.