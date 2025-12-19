Salió de Alianza Lima para buscar nuevas oportunidades y ahora jugará en Cienciano: "Bienvenido"

Los movimientos en el mercado de pases no paran. Mediante sus redes sociales, Cienciano anunció a su flamante refuerzo para disputar la Liga 1 2026 y la Copa Sudamericana, donde se medirá contra Melgar en la fase previa.

Ademar Robles es el jugador que se sumará a Cienciano para la temporada 2026. Tras una temporada buena con ADT, el mediocampista buscará consolidarse en el 'Papá'.

Ademar Robles es el refuerzo de Cienciano.

"Anunciamos la incorporación del mediocampista Ademar Robles como nuevo jugador de Cienciano, quien defenderá con orgullo nuestra sagrada camiseta", expresó el conjunto cusqueño en sus redes sociales.

¿Quién es Ademar Robles?

Ademar Robles tiene 31 años y pasó por importantes equipos peruanos de altura como ADT, Chankas y Sport Ánchash. Su posición es de volante ofensivo, con agresividad para la marca.

Cienciano resaltó que el entrenador Horacio Melgarejo lo conoce muy bien porque lo dirigió este 2025 en ADT de Tarma.

Con el cuadro tarmeño disputó 34 partidos (entre Liga 1 y Sudamericana), no anotó goles ni brindó asistencias. Sumó 2411 minutos en cancha.

Además, el jugador formó parte de las divisiones menores de Alianza Lima. En el 2012 decidió dejar el cuadro blanquiazul para jugar en Unión Comercio.