UTC pidió severas sanciones si se comprueba actos racistas de los hinchas de Universitario

Universitario de Deportes se enfrentó a UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 y en medio del encuentro, el árbitro activó el protocolo antirracismo por presuntos comentarios de los hinchas merengues a futbolista del cuadro cajamarquino. Tras ello, el presidente del club de Cajamarca, Osias Ramírez, salió al frente para revelar que respaldará una sanción al equipo crema.

UTC confirmó que respalda una sanción a Universitario por presunto acto de racismo

El presidente de UTC, Ramírez, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para manifestarse contra los supuestos actos racistas que ocurrieron cuando su plantel se encontraba jugando en el Estadio Monumental por el Apertura.

Asimismo, el directivo manifestó que está a favor de que Universitario sea sancionado en caso se compruebe que los hinchas insultaron de forma racista a los futbolistas del club cajamarquino.

Presidente de UTC, Osias Ramírez, confirmó que respalda una sanción a Universitario por presunto acto de racismo

“Como presidente de UTC de Cajamarca, rechazo tajantemente cualquier acto de racismo en el fútbol. Nuestro deporte debe ser un espacio de respeto, competencia y dignidad para todos”, empezó diciendo.

“Respaldamos que se investiguen los hechos ocurridos en el partido ante Universitario y que, de confirmarse, se apliquen las sanciones correspondientes. El racismo no tiene lugar en el fútbol peruano”, culminó.

¿Comisión Disciplinaria sancionará a Universitario por actos de racismo?

En el duelo entre Universitario de Deportes ante UTC, el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo contra el racismo, debido a que supuestos hinchas insultaron a jugadores del cuadro de Cajamarca.

Tras ello, todavía no se ha confirmado si la Comisión Disciplinaria sancionará a Universitario por actos de racismo por parte de sus fanáticos a futbolistas del club de Cajamarca. Asimismo, ni UTC ni otro equipo presentó una queja sobre ello.