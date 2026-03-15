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Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura

UTC pidió severas sanciones si se comprueba actos racistas de los hinchas de Universitario

El presidente de UTC reveló que respaldará una sanción a Universitario de Deportes por presunto acto de racismo en el Estadio Monumental por Liga 1. Entérate qué pide el directivo.

Luis Blancas
UTC confirmó que respalda una sanción a Universitario por presunto acto de racismo
UTC confirmó que respalda una sanción a Universitario por presunto acto de racismo | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se enfrentó a UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 y en medio del encuentro, el árbitro activó el protocolo antirracismo por presuntos comentarios de los hinchas merengues a futbolista del cuadro cajamarquino. Tras ello, el presidente del club de Cajamarca, Osias Ramírez, salió al frente para revelar que respaldará una sanción al equipo crema.

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UTC confirmó que respalda una sanción a Universitario por presunto acto de racismo

El presidente de UTC, Ramírez, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para manifestarse contra los supuestos actos racistas que ocurrieron cuando su plantel se encontraba jugando en el Estadio Monumental por el Apertura.

Asimismo, el directivo manifestó que está a favor de que Universitario sea sancionado en caso se compruebe que los hinchas insultaron de forma racista a los futbolistas del club cajamarquino.

Presidente de UTC, Osias Ramírez, confirmó que respalda una sanción a Universitario por presunto acto de racismo

Presidente de UTC, Osias Ramírez, confirmó que respalda una sanción a Universitario por presunto acto de racismo

“Como presidente de UTC de Cajamarca, rechazo tajantemente cualquier acto de racismo en el fútbol. Nuestro deporte debe ser un espacio de respeto, competencia y dignidad para todos”, empezó diciendo.

“Respaldamos que se investiguen los hechos ocurridos en el partido ante Universitario y que, de confirmarse, se apliquen las sanciones correspondientes. El racismo no tiene lugar en el fútbol peruano”, culminó.

¿Comisión Disciplinaria sancionará a Universitario por actos de racismo?

En el duelo entre Universitario de Deportes ante UTC, el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo contra el racismo, debido a que supuestos hinchas insultaron a jugadores del cuadro de Cajamarca.

Tras ello, todavía no se ha confirmado si la Comisión Disciplinaria sancionará a Universitario por actos de racismo por parte de sus fanáticos a futbolistas del club de Cajamarca. Asimismo, ni UTC ni otro equipo presentó una queja sobre ello.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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