0
LO ÚLTIMO
Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

Alianza Lima anuncia la inesperada salida de futbolista: "Gracias por tu entrega"

¡Sorpresa! Alianza Lima comunicó para asombro de todos sus hinchas la salida de una de sus más recientes incorporaciones.

Francisco Esteves
Alianza Lima sorprendió despidiendo a futbolista.
Alianza Lima sorprendió despidiendo a futbolista. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

¡Atención! El mercado de pases se ha abierto en el fútbol peruano y ello no solo implica nuevas contrataciones, sino también la salida de algunos elementos en cada institución deportiva. En esa línea, Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas anunciando la partida de futbolista que esta temporada llegó como flamante fichaje a La Victoria.

Alianza Lima puede darle una enorme alegría a sus hinchas.

PUEDES VER: Alianza Lima puede hacer historia y salir tricampeón dos veces en el 2026

A mediados de temporada en Matute decidieron reforzarse con el objetivo de salir campeón nacional y también hacer historia a nivel internacional. De esta forma fue como llegó Mía León a Matute, aunque al parecer desde la administración no se encuentran conforme con su rendimiento debido a que recientemente los íntimos la despidieron en redes sociales con un emotivo mensaje.

"¡Gracias por tu entrega, Mía! Defendiste nuestro escudo con pasión y te deseamos muchos éxitos en tu próximo proyecto deportivo", precisó Alianza Lima mediante su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter. Recordemos que la defensora, que también puede desempeñarse como mediocampista, cuenta con nacionalidad peruana-estadounidense y por ello no ocupaba plaza de extranjero.

Alianza Lima

Mía León dejó Alianza Lima.

Asimismo, Mía León fue parte del bicampeonato de las blanquiazules gracias a la victoria global por 5-3 ante Universitario de Deportes en la gran final de la Liga Femenina 2025. Además, también compitió en la Copa Libertadores Femenina hace dos meses, pero a la escuadra victoriana no le fue tan bien como en temporadas pasadas, ya que se despidió del certamen en la Fase de Grupos.

¿Dónde jugaba Mía León?

La defensora peruana, de apenas 18 años, se encontraba jugando hasta hace poco en el Madrid CFF de la Primera División Femenina de España. Es decir, hasta hace poco se encontraba enfrentando a clubes como Barcelona o Real Madrid y por ello despertó el interés de Alianza Lima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Cusco FC le remontó el marcador a Sporting Cristal y se quedó con el 'Perú 2' de la Liga 1

  2. ¡Lo último! Hernán Barcos llegó a un acuerdo y será flamante refuerzo de destacado club peruano

  3. Prensa argentina califica el fichaje de Pablo Guede en Alianza Lima: "No es bueno"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano