Alianza Lima anuncia la inesperada salida de futbolista: "Gracias por tu entrega"
¡Sorpresa! Alianza Lima comunicó para asombro de todos sus hinchas la salida de una de sus más recientes incorporaciones.
¡Atención! El mercado de pases se ha abierto en el fútbol peruano y ello no solo implica nuevas contrataciones, sino también la salida de algunos elementos en cada institución deportiva. En esa línea, Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas anunciando la partida de futbolista que esta temporada llegó como flamante fichaje a La Victoria.
A mediados de temporada en Matute decidieron reforzarse con el objetivo de salir campeón nacional y también hacer historia a nivel internacional. De esta forma fue como llegó Mía León a Matute, aunque al parecer desde la administración no se encuentran conforme con su rendimiento debido a que recientemente los íntimos la despidieron en redes sociales con un emotivo mensaje.
"¡Gracias por tu entrega, Mía! Defendiste nuestro escudo con pasión y te deseamos muchos éxitos en tu próximo proyecto deportivo", precisó Alianza Lima mediante su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter. Recordemos que la defensora, que también puede desempeñarse como mediocampista, cuenta con nacionalidad peruana-estadounidense y por ello no ocupaba plaza de extranjero.
Mía León dejó Alianza Lima.
Asimismo, Mía León fue parte del bicampeonato de las blanquiazules gracias a la victoria global por 5-3 ante Universitario de Deportes en la gran final de la Liga Femenina 2025. Además, también compitió en la Copa Libertadores Femenina hace dos meses, pero a la escuadra victoriana no le fue tan bien como en temporadas pasadas, ya que se despidió del certamen en la Fase de Grupos.
¿Dónde jugaba Mía León?
La defensora peruana, de apenas 18 años, se encontraba jugando hasta hace poco en el Madrid CFF de la Primera División Femenina de España. Es decir, hasta hace poco se encontraba enfrentando a clubes como Barcelona o Real Madrid y por ello despertó el interés de Alianza Lima.
