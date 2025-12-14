0
Alianza Lima puede hacer historia y salir tricampeón dos veces en el 2026

Alianza Lima está a un paso de hacer historia y salir no una, sino dos veces tricampeón si hace las cosas bien en el 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima puede darle una enorme alegría a sus hinchas.
Alianza Lima puede darle una enorme alegría a sus hinchas. | Foto: Composición de Líbero.
¡Sorpresa total! Alianza Lima cuenta con la posibilidad de hacer historia y salir dos veces tricampeón de la Primera División del Perú a lo largo del 2026. En caso esto ocurra, el elenco de Matute le dará una enorme alegría a su hinchada luego de haber pasado años tan complicados en la Liga 1, donde llevan sin salir campeones desde la temporada 2022.

No obstante, es importante indicarle a todos sus aficionados que esta hazaña no le corresponde al cuadro dirigido por Pablo Guede, que hasta hace poco estuvo bajo el mando de Néstor Gorosito. Sino a otras dos categorías que la vienen rompiendo en sus respectivos torneos, ya que ambas son las actuales monarcas de cada competición.

Alianza Lima puede salir dos veces tricampeón

Primero está la Liga Femenina, donde Alianza Lima de momento es el bicampeón nacional luego de derrotar en dos finales consecutivas a Universitario de Deportes. Si el próximo año se hacen con el título, lograrán el primer tricampeonato de un club desde que el fútbol femenino se hizo profesional en el Perú (2021).

Alianza Lima

Alianza Lima es bicampeón de la Liga Femenina.

Luego está la Liga Peruana de Vóley, donde las blanquiazules también son bicampeonas y actualmente marchan con pie derecho en la competición. Incluso vienen de disputar el Mundial de Clubes 2025 y son firmes candidatas a convertirse en tricampeonas de la Primera División de nuestro país.

Alianza Lima

Alianza Lima es bicampeón de la Liga Peruana de Vóley.

De esta forma, Alianza Lima cuenta con la posibilidad de salir dos veces tricampeón en una misma temporada, aunque en disciplinas diferentes. El único que se quedó atrás fue el plantel masculino de fútbol, que este 2026 buscará evitar el tetracampeonato de la 'U'.

