Revelan la drástica advertencia que Pablo Guede impondrá en Alianza Lima: "El que no..."

Antes de la llegada de Pablo Guede a Alianza Lima se habló del carácter que impone en sus equipos y la disciplina que exige desde el primer día. En ese sentido, este habría sido uno de los principales motivos por el que la dirigencia optó por fichar al entrenador argentino. Antes de su llegada, se reveló cuál sería la primera advertencia que impondría en el vestuario.

Alianza Lima anunció oficialmente la incorporación de Pablo Guede como el nuevo técnico en reemplazo de Néstor Gorosito. Como se recuerda, el 'Pipo' dejó de ser el DT tras quedar eliminado por Sporting Cristal en Matute y obtener el cupo de Perú 4 en la Copa Libertadores. Los blanquiazules buscan un cambio de rumbo en la dirección del plantel.

Pablo Guede impondrá drástica regla en Alianza Lima

La llegada de Pablo Guede a Alianza Lima es oficial, pero el técnico será presentado recién el martes 16 de diciembre en conferencia de prensa frente a la hinchada y medios de comunicación. Con ello, se sabe que el DT impondrá nuevas reglas dentro del vestuario que podrían afectar a algunos jugadores que vienen de tener una temporada irregular.

"El que no corra, no juega. Es la primera regla. Hay varios que están de vacaciones que deberían empezar a correr, ir al gimnasio", comentó Diego Rebagliati en el programa de 'Los Reba' en referencia al carácter que ha demostrado tener el técnico en sus anteriores equipos.

(Video: Los Reba)

La llegada de Pablo Guede a Alianza Lima ha generado una alta expectativa en los hinchas blanquiazules debido al antecedente del técnico argentino de imponer la disciplina en el plantel, que es un factor que carece en el vestuario del equipo Íntimo y que la misma dirigencia lo ha aceptado.