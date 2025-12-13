Con la llegada de Pablo Guede como DT, el crack extranjero que ya no jugará en Alianza Lima

En Alianza Lima no dejan pasar los días y vienen avanzando a pasos agigantados su planificación para la temporada 2026. Quedar como Perú 4 en la Copa Libertadores fue un golpe duro para el club blanquiazul, es por eso que ya piensan en una renovación de plantel. Con la salida de Néstor Gorosito, lograron llegar rápidamente a un acuerdo con el DT argentino Pablo Guede.

PUEDES VER: Néstor Gorosito dejó Alianza Lima y suena para reforzar a prestigioso club: "Acuerdo"

Parece que el nuevo DT ya tiene en mente que jugadores recomendar a la directiva de cara a la próxima temporada, por lo que Alianza Lima tuvo que desistir de contratar a un jugador que se había vuelto 'prioridad' para el 2026. Tiene pasado en España, jugador de selección y encima con gol, pero no será blanquiazul. Se trata de Darwin Machís, extremo venezolano.

"Si nada extraordinario ocurre, el delantero venezolano Darwin Machis(32) sera nuevo jugador de América de Cali. Nos dicen que todo esta acordado con en el futbolista. Su contrato sería por 2 años", reveló el periodista Jesús David Salcedo. Se sabía que América de Cali y Alianza Lima peleaban por el fichaje, pero en Matute desistieron y ahora jugará en Colombia.

Darwin Machís ya no será refuerzo de Alianza Lima

Los delanteros de Alianza Lima

Alianza Lima viene trabajando para hacer grandes fichajes y pelear por el título. Si bien no lograron el fichaje del venezolano, mantendrán en el plantel a Paolo Guerrero y todo indica que se sumará el delantero peruano Luis Ramos. Otro de los delanteros que está en negociaciones, según la prensa argentina, es el futbolista de Talleres, Federico Girotti.

¿Cuándo empezará la pretemporada de Alianza Lima?

La pretemporada de Alianza Lima tendrá inicio el 03 de enero y días después viajarán a Uruguay para disputar una serie de amistosos. Para estas fechas, el club ya habría hecho varios fichajes para el nuevo plantel del 2026. Aún hay jugadores que vienen negociando su continuidad para la próxima temporada. Por ahora las incorporaciones oficializadas son la del DT Pablo Guede y el volante Jairo Vélez.