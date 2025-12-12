Así dejó Pablo Guede a Necaxa en su última experiencia como DT tras llegar a Alianza Lima

Pablo Guede es el flamante técnico de Alianza Lima para la temporada 2026 de la Liga 1. Tras su anuncio, también destaca su última experiencia como entrenador de Necaxa, donde enfrentó uno de sus momentos más difíciles al ser despedido por no lograr un buen rendimiento en la Liga MX 2021/2022.

Pablo Guede, flamante técnico de Alianza Lima y su último mal paso como DT de Necaxa

Guede, quien fichó como director técnico de Necaxa para la duodécima fecha del Apertura 2021, debutó con un empate sin goles ante Tigres, iniciando su etapa con malos augurios. A medida que avanzaron las fechas, al final del torneo no lograron clasificar a la fase final, ya que terminaron en la decimocuarta posición con 20 unidades.

Después de este mal paso, la afición comenzó a dudar de su capacidad como DT del Necaxa. Sin embargo, la dirigencia confió y comenzó el Clausura 2022 con dos derrotas, 2-1 ante Juárez y 0-4 con Monterrey. Para la tercera jornada aprovecharon que Santos jugó 71 minutos con un hombre menos para vencer 1-3 a los guerreros, pero volvió a caer en la cuarta fecha con un marcador de 1-3 ante Pachuca, que fue su último partido de Pablo Guede.

Pablo Guede fue despedido del Necaxa luego de no obtener resultados favorables en la LigaMX.

En resumen, el entrenador argentino estuvo en el banquillo del Necaxa durante 10 partidos, de los cuales ganaron cuatro compromisos, empataron dos y perdieron cinco, con 13 goles a favor y 16 tantos en contra.

Antes de marcharse del Necaxa, dejó al club en la décimo cuarta posición con tres puntos. Además, fue, junto con Santos, la peor defensiva del Clausura 2022, ya que ambas escuadras han recibido 10 anotaciones.

Pablo Guede es el flamante técnico de Alianza Lima de cara a la Liga 1 2026.

Los Rayos fueron el tercer equipo que Guede dirige en el fútbol mexicano. Llegó por la puerta de Morelia, equipo que dirigió entre el Apertura 2019 y el Clausura 2020. Antes de tomar las riendas de Necaxa, estuvo en el banquillo de Tijuana, en el Apertura 2020 y Clausura 2021.

Ahora, Alianza Lima confía en la experiencia de Pablo Guede, a pesar de este momento en el que no logró ser el entrenador ideal para Necaxa y lo dejó fuera de la lucha por el título de la Liga MX 2021/2022.