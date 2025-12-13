El rol inesperado de Hernán Barcos en Cajamarca FC que sorprende a todos: ¡No solo jugará!

El destino ya eligió el nuevo club de Hernán Barcos. A pesar de que muchos tenían la esperanza de que renueve su vínculo con Alianza Lima, el 'Pirata' pasó la página y ahora vestirá la camiseta de Cajamarca FC. El club recién ascendido a la Liga 1 pronto estaría anunciando su fichaje. Y puede que no llegue solo, pues se habla que pueden llegar jugadores con pasado blanquiazul.

De un momento a otro, el delantero de 41 años fue captado en Cajamarca y ya hasta se reunió con Carlos Silvestre, DT del club cajamarquino. Su principal misión será liderar un plantel que luchará por al menos conseguir un cupo a un torneo internacional. De no ser así, lo ideal es que mantengan la categoría. Otro de los puntos clave es que asumirá un rol deportivo dentro del club cajamarquino, pues buscarán mantenerse en primera división.

"Hernán Barcos jugará en Cajamarca FC. Ya posó con la camiseta del equipo cajamarquino. Se espera que también asuma un rol deportivo", comentó el periodista Gerson Cuba. Era vital para Hernán Barcos quedarse en el Perú, pues ya está con su familia viviendo en el país hace muchos años y ya hasta tiene su propio negocio. Tuvo ofertas del extranjero, pero seguirá en la Liga 1.

Hernán Barcos sería el delantero estrella de Cajamarca FC

Hernán Barcos en la temporada 2025

En muchas ocasiones no fue titular en Alianza Lima, pero aun así siempre dio la talla. El delantero argentino terminó la temporada disputando un total de 15 goles y 5 asistencias en 47 partidos. Además, mostró un gran nivel en torneos como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. No se nota que va a cumplir 42 años.

¿Por qué Hernán Barcos se fue de Alianza Lima?

Buscó por todos lados su renovación, pero el club le comunicó que no estaba en los planes para la temporada 2026. Muchos hinchas y seguidores del '9' no estaban de acuerdo con la decisión, así que esperan que al menos puedan traer un gran reemplazo. A Hernán Barcos ya lo catalogaban como 'ídolo'. El día de ayer muchos hinchas se acercaron a su restaurante en Miraflores para despedirse y tomarse fotos con él.