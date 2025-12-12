Cantero confirmó contacto con Universitario y reveló dónde quiere jugar en 2026: "Mi intención..."

Alan Cantero es uno de los futbolistas con mejor rendimiento que ha tenido Alianza Lima durante la temporada 2025. Es por eso que Universitario de Deportes, su clásico rival, ha mostrado interés por el delantero argentino. Tras varios rumores, el propio futbolista rompió su silencio para revelar que la escuadra crema inició contacto y además reveló dónde desea jugar. ¿Se quedará en tienda blanquiazul o se irá a los cremas?

Alan Cantero reveló que Universitario inició contacto para que deje a Alianza y confesó dónde quiere jugar en el 2026

En la conversación con José Varela, Alan Cantero fue consultado sobre la gran pregunta que todos se hacen: si Universitario de Deportes mostró interés en su fichaje.

Ante esta consulta, el delantero argentino reveló que es cierto que el cuadro merengue inició contacto con su representante, pero que todo se lo deja a disposición de él, dejando abierta la posibilidad de fichar por Universitario.

"Bueno, ahí. Sí hablé con mi representante. Cuando estoy en plena competencia o cuando termino, trato de despejarme de todo el ámbito del fútbol. Intento descansar mental y físicamente, porque todo lo que se va acumulando durante el año puede generar mucho estrés. Por eso, dejo todo en manos de él y me informó que había tenido una comunicación con la gente de la U. Eso es todo, es decir, no puedo decirte más porque sinceramente no sé. Lo que sí sé es que lo llamaron a él y eso es lo que me comunicó hasta el momento, digamos", afirmó.

Video: José Varela

Sin embargo, también se le consultó si desea continuar en Alianza Lima después de que finalice su préstamo en el 2025 y deba regresar a Godoy Cruz la próxima temporada, considerando la posibilidad de extender su cesión hasta una futura compra.

La respuesta de Alan Cantero fue positiva: el extremo argentino de 27 años desea quedarse en Alianza a pesar de haber iniciado contacto con Universitario de Deportes.

"Mi intención está en quedarme. Me siento muy feliz, justamente ayer hablé con gente del club donde me mostraron su interés para quedarme, pero tampoco depende de mí, digamos, sino de la dirigencia en Argentina, en Godoy Cruz. Ojalá que se pueda dar para quedarme y pelear cosas importantes, que es lo que uno quiere", manifestó.

De esa forma, Alan Cantero deja claro que su intención es seguir en Alianza Lima para la siguiente temporada de la Liga 1; sin embargo, todo dependerá del club dueño de su pase, Godoy Cruz. Además, no descarta del todo a Universitario de Deportes, dejando en claro que se lo deja en manos de su representante.