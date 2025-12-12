Jesús Castillo, ex Sporting Cristal, hace fuerte revelación sobre su antiguo equipo: "No me sentía cómodo"

Jesús Castillo Molina, ex Sporting Cristal, es uno de los grandes fichajes que realizó Universitario de Deportes y que le sirvió como recambio para la temporada 2025. El destacado jugador, quien consiguió ser tricampeón con el equipo crema, reveló la incomodidad que pasó con su antiguo equipo y que lo llevó a buscar un nuevo destino.

En una entrevista con el podcast 'Y uno feliz', Jesús Castillo sorprendió al confesar de qué equipo es hincha y no dudó en destacar que ahora se siente identificado al 100% con Universitario, algo que no sentía en equipos anteriores, como Sporting Cristal.

"Voy para Vallejo, Cantolao, Cristal, pero nunca me sentí hincha. Nunca siento que yo pagaría mi entrada para ir a ver al equipo, para apoyar y esas cosas. Eso es ser hincha, y yo nunca lo fui de ningún equipo. Pero al llegar aquí (Universitario) siento que he conectado muy bien con el club, con los hinchas, y porque tengo personas cercanas que me meten esa idea en la cabeza, y se ha ganado mi corazón", dijo.

Jesús Castillo revela el mal momento que pasó en su exequipo

Si bien es cierto que Jesús Castillo pasó por Sporting Cristal, el jugador de 24 años se refirió a su pasado en Gil Vicente, donde tras dos años sintió que debía cambiar de ambiente y esto se lo solicitó a su representante.

"Yo tuve contrato de cuatro años, los dos primeros años aprendí mucho de lo que es el fútbol europeo, pero no me sentía cómodo en el club y si yo no me siento cómodo en un lugar, no puedo ser yo. Entonces, conversé con mi representante, le dije 'la verdad, no quiero seguir acá, búscame otro lugar porque no me siento cómodo, no me siento feliz. No quiero seguir aquí'", señaló Jesús Castillo 'Y uno feliz'.

(Video: Y uno feliz)

Jesús Castillo llegó a Universitario de Deportes tras firmar a mitad de la temporada 2025 y desde entonces ha forjado un vínculo especial con el club y los hinchas.