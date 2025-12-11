Vale medio millón, fue pretendido por Alianza y ahora da el golpe firmando con Sporting Cristal

Sporting Cristal dio un paso importante en su camino a ser Perú 2 venciendo por la mínima a Cusco FC, aunque todo se definirá en la vuelta. Mientras tanto, la directiva se mueve en el mercado de pases en busca de armar un equipo competitivo y volver a pelear el título. En ese sentido, un destacado defensa que sonó para fichar por Alianza Lima reveló que acaba de firmar contrato con los rimenses.

Fue pretendido por Alianza Lima y ahora dio el golpe firmando con Sporting Cristal

Una vez se dio el pitazo final en el Estadio Nacional, las cámaras de 'Vamos al VAR' interceptaron a Rafael Lutiger en la salida del estadio, donde, entre otros temas, le consultaron por el estado de las negociaciones que venía sosteniendo con la dirección deportiva en busca de llegar a un acuerdo para su continuidad.

Al respecto, el zaguero no dudó en confirmar que ya renovó su vínculo con Sporting Cristal, aunque prefirió no entrar en detalles al respecto. "Sí, ya está todo", fue su tajante respuesta sobre su continuidad. De esta forma, la escuadra bajopontina logró amarrar a uno de sus mejores jugadores y con mayor proyección.

Rafael Lutiger seguirá jugando con Sporting Cristal.

Del mismo modo, el defensor le pone fin a todos los rumores que lo colocaban fuera del equipo y sobre todo como posible refuerzo en Alianza Lima, club que había mostrado su interés en poder contratarlo teniendo en cuenta que estaba próximo a vencer su vínculo con Cristal.

¿Cuál es el valor de mercado de Rafael Lutiger?

Durante esta temporada, el zaguero de 24 años ha logrado tener una revalorización en su cotización en el mercado de pases. Actualmente, Lutiger está valorizado en 500 mil euros, según el portal internacional Transfermarkt. Su máximo histórico fue de 600 mil euros, cifra que alcanzó en 2023 y que, teniendo en cuenta su rendimiento, puede volver a obtener.