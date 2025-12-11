0

Vale medio millón, fue pretendido por Alianza y ahora da el golpe firmando con Sporting Cristal

Este destacado jugador con una gran cotización sonó para llegar a Alianza Lima en el 2026 y ahora sorprendió al confirmar que firmó contrato con Sporting Cristal. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Vale medio millón, fue pretendido por Alianza y ahora firmó con Sporting Cristal
Vale medio millón, fue pretendido por Alianza y ahora firmó con Sporting Cristal | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal dio un paso importante en su camino a ser Perú 2 venciendo por la mínima a Cusco FC, aunque todo se definirá en la vuelta. Mientras tanto, la directiva se mueve en el mercado de pases en busca de armar un equipo competitivo y volver a pelear el título. En ese sentido, un destacado defensa que sonó para fichar por Alianza Lima reveló que acaba de firmar contrato con los rimenses.

Cusco FC se enfrentará a Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1.

PUEDES VER: Cusco FC vs. Sporting Cristal: Día, hora y canal para ver partido de vuelta de playoffs Liga 1

Fue pretendido por Alianza Lima y ahora dio el golpe firmando con Sporting Cristal

Una vez se dio el pitazo final en el Estadio Nacional, las cámaras de 'Vamos al VAR' interceptaron a Rafael Lutiger en la salida del estadio, donde, entre otros temas, le consultaron por el estado de las negociaciones que venía sosteniendo con la dirección deportiva en busca de llegar a un acuerdo para su continuidad.

Al respecto, el zaguero no dudó en confirmar que ya renovó su vínculo con Sporting Cristal, aunque prefirió no entrar en detalles al respecto. "Sí, ya está todo", fue su tajante respuesta sobre su continuidad. De esta forma, la escuadra bajopontina logró amarrar a uno de sus mejores jugadores y con mayor proyección.

Rafael Lutiger, Sporting Cristal

Rafael Lutiger seguirá jugando con Sporting Cristal.

Del mismo modo, el defensor le pone fin a todos los rumores que lo colocaban fuera del equipo y sobre todo como posible refuerzo en Alianza Lima, club que había mostrado su interés en poder contratarlo teniendo en cuenta que estaba próximo a vencer su vínculo con Cristal.

¿Cuál es el valor de mercado de Rafael Lutiger?

Durante esta temporada, el zaguero de 24 años ha logrado tener una revalorización en su cotización en el mercado de pases. Actualmente, Lutiger está valorizado en 500 mil euros, según el portal internacional Transfermarkt. Su máximo histórico fue de 600 mil euros, cifra que alcanzó en 2023 y que, teniendo en cuenta su rendimiento, puede volver a obtener.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. ¡Llegaron al límite! Universitario tomó firme medida con Fossati sobre su futuro: "No se puede"

  2. Cusco FC sacude el mercado y busca la firma de jugador tricampeón con Universitario

  3. Purga en Alianza Lima: lista confirmada de jugadores que no seguirán en el club 'blanquiazul'

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano