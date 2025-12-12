Alan Cantero rompe su silencio y se pronuncia sobre la salida de Hernán Barcos: "Es un..."

Hernán Barcos no es más jugador de Alianza Lima y en honor al legado que dejó, Alan Cantero sorprendió al confesar la importancia que tuvo el 'Pirata' desde el primer día que llegó a La Victoria. Todo esto mientras también se resuelve el futuro de Cantero en el equipo blanquiazul.

Alianza Lima está atravesando un momento de transición y por ello se vienen anunciando salidas y refuerzos. Uno de los que se vio afectado fue Hernán Barcos, quien encontraría su futuro en FC Cajamarca tras haber pasado cinco años en la institución victoriana. En tanto, Alan Cantero también está tratando de resolver su situación, ya que se lo está vinculando seriamente con Universitario de Deportes.

Alan Cantero se pronuncia sobre salida de Hernán Barcos de Alianza

Mientras intenta saber si continuará o no en Alianza Lima, Alan Cantero hizo un repaso de su paso por el club en la última temporada, pero también aprovechó para hablar sobre Hernán Barcos y el apoyo que recibió por parte del 'Pirata' desde el primer momento en el equipo.

"Es un referente, influye mucho, es un líder para nosotros. Es una lástima que haya pasado todo esto y siempre me queda desde que el primer momento en que empecé a hablar con Alianza, él fue el primero en comunicarse conmigo, que podía contar con él. Siempre estuvo en el día a día ayudando a todos. Sabe el cariño, respeto que le tengo, la admiración también por todo lo que ha hecho y viene haciendo. Un jugador que se le va a extrañar muchísimo. Siempre voy a estar agradecido con él por cómo me recibió en el club", señaló Alan Cantero en una entrevista con José Varela.

(Video: José Varela)

¿Alan Cantero se va de Alianza Lima?

El delantero argentino cerró el año siendo uno de los mejores fichajes de Alianza Lima y su futuro en incierto. Entre tantas incorporaciones en las que estarían los Navarro, los hinchas tienen la ilusión de que una de ellas sea la de Alan Cantero, uno de los jugadores más importantes del plantel y que podría sumar calidad al plantel de cara al 2026. Su continuidad se definirá en los próximos días.