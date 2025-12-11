- Hoy:
Pablo Lavandeira se aleja de Alianza y club campeón peruano lanzó oferta para ficharlo
Club que se coronó campeón en 2025 lanzó una oferta formal por Pablo Lavandeira y así abandone a Alianza Lima de cara a la Liga 1 2026.
Alianza Lima está preparando su nueva plantilla tras anunciar salidas e incorporaciones de cara a la Liga 1 de la temporada 2026. Sin embargo, también está recibiendo ofertas formales para que sus jugadores puedan unirse a otros clubes. Este es el caso de Pablo Lavandeira, quien ha recibido una propuesta del equipo campeón nacional del 2025: nos referimos a FC Cajamarca
Pablo Lavandeira cerca de dejar a Alianza Lima para fichar por club campeón de la vigente temporada
Según informó el periodista Gerson Cuba, Lavandeira tendría las horas contadas en Alianza y su continuidad está en análisis por parte de la dirigencia aliancista.
Además, FC Cajamarca, club campeón de la Liga 2 y recién ascendido a la Liga 1, envió una oferta formal por el uruguayo, también nacionalizado peruano.
FC Cajamarca lanzó oferta formal por Pablo Lavandeira.
"Cada vez más difícil la continuidad de Pablo Lavandeira en Alianza Lima. Sigue en evaluación. FC Cajamarca envió una oferta al jugador. Veremos", se puede leer en el X del comunicador.
En caso de que Pablo Lavandeira acepte la oferta formal del equipo cajamarquino, podría encontrarse con su excompañero de equipo, Hernán Barcos, quien también está considerando una oferta del mismo club.
Durante el 2025, Lavandeira no logró consolidarse en Alianza Lima debido a una lesión que lo marginó durante el Torneo Apertura, Clausura, Copa Libertadores y Sudamericana.
Su contrato acaba el 31 de diciembre de 2025, por lo que ahora todo dependerá del equipo blanquiazul y su proyecto de cara al 2026. FC Cajamarca lo quiere y todo dependerá del jugador y el club que aún lo tiene como futbolista.
