Mr. Peet reveló la radical medida que tomó Alianza tras llegada de Pablo Guede: "Tendrá que dejar..."

Inició la era Pablo Guede en Alianza Lima. El argentino fue oficializado como flamante entrenador de los blanquiazules para la temporada 2026 en donde tendrá el duro reto de lograr el título nacional, además de superar las fases previas de la Copa Conmebol Libertadores.

Mr. Peet contó la radical medida que tomó Alianza Lima tras llegada de Pablo Guede

Luego de su incorporación a La Victoria, el periodista Peter Arévalo recalcó que Pablo Guede sigue la línea que acordó la directiva del cuadro íntimo sobre no permitir ningún tipo de indisciplina en sus futbolistas con miras al 2026.

"Yo no creo que haya problemas, ya el club se ha reunido con jugadores, un grupo selecto. Lo que menos quiere la institución es no perder tiempo. Cuando venga Pablo Guede, ya los jugadores están avisados de lo que viene. El jugador que no cumpla el acuerdo al que ha llegado tendrá que dejar la institución, porque no se va a perder tiempo", señaló en el programa de YouTube 'Madrugol'.

De igual manera, el famoso comunicador dejó en claro que Alianza Lima tiene la obligación de ser un equipo protagonista el 2026, para pelear por el título nacional y volver a hacer historia internacional, donde primero deberán superar las fases preliminares de la Copa Libertadores.

"Por eso ya se dieron las reuniones con los jugadores, guerra avisada no mata gente. Alianza para esta próxima temporada no tiene margen de error, ni a nivel dirigencial, ni a nivel de jugadores", acotó.

Pablo Guede llegará este martes a Perú

El DT argentino Pablo Guede reemplazará en el cargo a su compatriota Néstor Gorosito en tienda blanquiazul. Su arribo a nuestra capital se dará este martes 16 de diciembre; además se tiene planificado que la pretemporada inicie el próximo 3 de enero, según informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.