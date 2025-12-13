- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Mr. Peet reveló la radical medida que tomó Alianza tras llegada de Pablo Guede: "Tendrá que dejar..."
El periodista deportivo dio la sorpresa en la hinchada al contar la drástica medida que tomó Alianza Lima tras la incorporación del técnico argentino Pablo Guede.
Inició la era Pablo Guede en Alianza Lima. El argentino fue oficializado como flamante entrenador de los blanquiazules para la temporada 2026 en donde tendrá el duro reto de lograr el título nacional, además de superar las fases previas de la Copa Conmebol Libertadores.
PUEDES VER: ¿Vuelve al Perú? Cristian Díaz remece el mercado como DT de tradicional club: "Arrancó el ciclo"
Mr. Peet contó la radical medida que tomó Alianza Lima tras llegada de Pablo Guede
Luego de su incorporación a La Victoria, el periodista Peter Arévalo recalcó que Pablo Guede sigue la línea que acordó la directiva del cuadro íntimo sobre no permitir ningún tipo de indisciplina en sus futbolistas con miras al 2026.
"Yo no creo que haya problemas, ya el club se ha reunido con jugadores, un grupo selecto. Lo que menos quiere la institución es no perder tiempo. Cuando venga Pablo Guede, ya los jugadores están avisados de lo que viene. El jugador que no cumpla el acuerdo al que ha llegado tendrá que dejar la institución, porque no se va a perder tiempo", señaló en el programa de YouTube 'Madrugol'.
De igual manera, el famoso comunicador dejó en claro que Alianza Lima tiene la obligación de ser un equipo protagonista el 2026, para pelear por el título nacional y volver a hacer historia internacional, donde primero deberán superar las fases preliminares de la Copa Libertadores.
"Por eso ya se dieron las reuniones con los jugadores, guerra avisada no mata gente. Alianza para esta próxima temporada no tiene margen de error, ni a nivel dirigencial, ni a nivel de jugadores", acotó.
Pablo Guede llegará este martes a Perú
El DT argentino Pablo Guede reemplazará en el cargo a su compatriota Néstor Gorosito en tienda blanquiazul. Su arribo a nuestra capital se dará este martes 16 de diciembre; además se tiene planificado que la pretemporada inicie el próximo 3 de enero, según informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90