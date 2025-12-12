Presidente de Talleres reveló la postura de Girotti ante la oferta de Alianza Lima: "Pidió..."

Alianza Lima no logró el título nacional por tercer año consecutivo, tampoco clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de manera directa, generando la desazón y tristeza de los hinchas. Ante esta situación, el club ya planifica lo que será la próxima temporada donde espera revertir la situación.

En ese contexto, se conoció que el club blanquiazul inició conversaciones con Federico Girotti para que sea su flamante delantero en la temporada 2026 en reemplazo de Hernán Barcos. Ante ello, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, reveló la postura del jugador.

Federico Girotti genera expectativa en hinchas de Alianza Lima

“Federico tiene 2 años de contrato. Pidió salir sí o sí de Talleres y por lo pronto hay una de Alianza Lima, otra de un equipo de México y uno de la MLS”, dijo el mandamás del conjunto argentino en TV Perú. Al ser consultado por el tema de la carta pase, aclaró: “Solo sale vendido y nos quedamos con el 50% de su pase”

Cabe mencionar que el delantero tuvo continuidad en esta temporada y anotó 6 goles, tres de ellos en Copa Libertadores y dos a Alianza Lima. De concretarse su posible llegada a La Victoria, el atacante se sumará a Paolo Guerrero y Luis Ramos, quien fue confirmado como uno de los recientes fichajes.

¿Cuándo termina el contrato de Federico Girotti con Talleres?

Federico Girotti tiene contrato vigente con Talleres hasta diciembre del 2026. El delantero argentino tiene un año más de vínculo con el club, pero desde Argentina manifiestan que el delantero desea cambiar de aires a sus 26 años de edad. Queda ver la mejor opción del futbolista en su afán de tener la continuidad soñada.