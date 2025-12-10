0
En Argentina dan rotunda opinión sobre Alianza ante posible llegada de Girotti: "Necesidad de..."

Medio argentino no tardó en reaccionar al interés de Alianza Lima por el delantero Federico Girotti y dejaron un fuerte mensaje sobre los blanquiazules. ¿Qué dijeron?

Solange Banchon
Prensa argentina y su reacción ante posible fichaje de Federico Girotti a Alianza Lima
Prensa argentina y su reacción ante posible fichaje de Federico Girotti a Alianza Lima | Composición: Líbero
Uno de los delanteros que viene siendo voceado para llegar a Alianza Lima en la temporada 2026 es el futbolista argentino Federico Girotti. Los íntimos pretenden armar una ofensiva letal con Paolo Guerrero, además se ilusionan con la chance de que Luis Ramos complemente el nuevo ataque blanquiazul para el plano local y la fase previa de la Copa Libertadores.

En Argentina se pronunciaron ante el interés de Alianza Lima por Federico Girotti

Bajo ese contexto, Radio Prolait de Argentina se pronunció ante la posibilidad de que el ex San Lorenzo arribe al cuadro de Matute. En su análisis, el medio extranjero indicó que en La Victoria están esperanzados en tratar de rehacer la ofensiva de su equipo, luego de no haber logrado el título nacional esta temporada.

Además, precisaron que de concretarse su eventual fichaje, el conjunto aliancista ganaría un referente en ataque, aunque quizá ello signifique que el club deba prescindir de reforzar otras zonas del plantel.

"Sumar a un delantero con recorrido en River y experiencia en Libertadores responde a la necesidad de Alianza Lima de reconstruir su ataque tras una campaña que terminó en fracaso deportivo. Girotti aportaría carácter en el área y gol, pero también implicaría una discusión de costos y prioridades: ¿buscar un '9' de peso o apostar a refuerzos en otros sectores del campo?", señaló Radio Prolait.

Federico Girotti

Prensa argentina y su reacción ante posible fichaje de Federico Girotti a Alianza Lima

¿Qué se sabe sobre la posible llegada de Federico Girotti a Alianza Lima?

Cabe recordar que, según la información que brindó el periodista Marcello Merizalde a través de sus redes sociales, Alianza Lima quiere a Federico Girotti a préstamo con opción de compra, y las negociaciones siguen en curso.

Sin embargo, Talleres de Argentina maneja hasta 3 posibles destinos para el jugador de 26 años. La MLS, Perú y hasta Brasil, por lo que las próximas horas serán determinantes el futuro del '9' extranjero.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

