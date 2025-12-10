- Hoy:
Confirmado: Talleres tomó decisión sobre Federico Girotti tras oferta de Alianza Lima
Alianza Lima inició negociaciones con Federico Girotti y Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, tomó firme decisión sobre el futuro del delantero argentino.
En las últimas horas, se confirmó que Alianza Lima inició conversaciones con Federico Girotti para que sea su flamante delantero en la temporada 2026. El atacante no desea seguir en su actual club Talleres de Córdoba, por lo que ha estado abierto a oír ofertas de diversos clubes.
¿Federico Girotti será jugador de Alianza Lima?
Según pudo informar el periodista José Varela, Talleres ha tomado conocimiento de la oferta de Alianza Lima, pero no ha dejado de lado las otras opciones que pelean por el pase de su delantero de 26 años. Y es que Girotti es del interés de un elenco de la MLS y Brasil, por lo que los blanquiazules tendrán que batallar por tener las mejores pretensiones.
Conformen vayan avanzando las semanas, se conocerá el destino del atacante argentino, quien tiene un buen historial en cuanto a actuaciones de clubes de dicho país como San Lorenzo y River Plate.
"CONFIRMADO: Talleres maneja tres destinos para el futuro profesional de su jugador Federico Girotti: Perú (Alianza Lima), MLS y Brasil. Horas decisivas para el '9' argentino.", informó el periodista José Varela.
Federico Girotti jugó en River Plate de Argentina. Foto: AFP.
¿Cómo le fue a Federico Girotti con Talleres este 2025?
A lo largo del 2025, Federico Girotti afrontó un total de 37 partidos con Talleres entre Liga Profesional de Argentina, Copa Argentina y Copa Libertadores. Registró cuatro goles y dos asistencias en 2259 minutos. De hecho, dos de las anotaciones fueron ante Alianza Lima en la fase de grupos del certamen Conmebol, en lo que fue la derrota del cuadro argentino en Matute por 3-2.
¿Cuándo termina el contrato de Federico Girotti con Talleres?
Federico Girotti tiene contrato vigente con Talleres hasta diciembre del 2026. El atacante tiene un año más de vínculo con la 'T', pero desde Argentina manifiestan que el delantero desea cambiar de aires a sus 26 años de edad. Queda ver la mejor opción del futbolista en su afán de tener la continuidad soñada.
