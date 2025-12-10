- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
Semifinalista de Libertadores 2025 fue ofrecido a Alianza Lima para dar el batacazo en la Liga 1
Alianza Lima tiene probabilidades de tener en sus filas a un futbolista de talla internacional que afrontó la semifinal de Copa Libertadores 2025. ¿De quién se trata?
Sorpresa en La Victoria con futbolista que ha sido ofrecido a Alianza Lima en busca de ser parte del plantel blanquiazul para la temporada 2026. Los 'íntimos' pusieron punto final a la edición 2025 tras caer en los Playoffs ante Sporting Cristal, por lo que la directiva comienza a evaluar posibilidades para pelear la Liga 1 y Copa Libertadores. En medio de ello, se conoció de un jugador internacional que tiene el sello de semifinalista en la actual campaña del certamen Conmebol.
PUEDES VER: Matías Succar remeció el mercado tras firmar por rival de Alianza Lima para 2026: "Acuerdo cerrado"
Semifinalista de Libertadores fue ofrecido a Alianza Lima
Según pudo informar el periodista José Varela, durante su programa en Youtube, el nombre que llegó en carpeta para Alianza Lima es el central uruguayo Gian Franco Allala. Este defensa de 28 años tiene contrato con Liga de Quito y fue parte del plantel que se quedó en las instancias de semifinales de la Copa Libertadores 2025 al perder ante Palmeiras de Brasil.
De momento, la institución 'victoriana' no ha iniciado un diálogo con el entorno del jugador, por lo que novedades pueden darse en cualquier momento si es que la dirección deportiva ve con buenos ojos la posibilidad de incorporar al central uruguayo de 1.87 metros que tuvo pasado en España.
"Sé que han ofrecido un central. No sé si ha sido recepcionado por Alianza Lima o lo estén trabajando. Han ofrecido a un central que juega en Ecuador. Es uruguayo. Ha jugado la Copa Libertadores y ha llegado a semifinales. No sé si ha avanzado. Gian Franco Allala, de LDU. Lo tienen bien visto en Nacional de Uruguay, creo que lo quieren. Cuidado con este central", informó el periodista José Varela.
(VIDEO: Youtube José Varela)
Gian Franco Allala fue ofrecido a Alianza Lima, pero Nacional quiere su fichaje
En medio de la noticia por conocer que el nombre de Gian Franco Allala fue ofrecido a Alianza Lima para que potencie el plantel 2026, se reveló que uno de los clubes que tiene un real interés por el defensa 'charrúa' es Nacional de Uruguay. El vigente campeón de la liga en mención desea tener al experimentado central, por lo que aún no se define su futuro en este mercado de pases. Asimismo, recientemente se informó que Coquimbo Unido, campeón de Chile, ha entrado en la puja por su pase.
"Coquimbo Unido, campeón chileno, apunta a Gian Franco Allala para su próximo mercado. El defensor de Liga cubriría su necesidad de un zaguero con experiencia para su participación en Copa Libertadores. Además, Nacional de Uruguay también ha demostrado interés por el central argentino del Rey de Copas.", informó el medio "Mr Off".
Gian Franco Allala fue parte de LDU en la semifinal de Copa Libertadores 2025.
¿En qué clubes ha jugado Gian Franco Allala, futbolista ofrecido a Alianza Lima?
- Liverpool (Uruguay)
- Rampla Juniors (Uruguay)
- Club Oriental (Uruguay)
- Sud América (Uruguay)
- Cádiz CF B (España)
- CD Izarra (España)
- Miramar (Uruguay)
- Central Español (Uruguay)
- Defensor Sporting (Uruguay)
- Atenas (Uruguay)
- Boston River (Uruguay)
- Liga de Quito (Ecuador)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90