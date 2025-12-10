Semifinalista de Libertadores 2025 fue ofrecido a Alianza Lima para dar el batacazo en la Liga 1

Sorpresa en La Victoria con futbolista que ha sido ofrecido a Alianza Lima en busca de ser parte del plantel blanquiazul para la temporada 2026. Los 'íntimos' pusieron punto final a la edición 2025 tras caer en los Playoffs ante Sporting Cristal, por lo que la directiva comienza a evaluar posibilidades para pelear la Liga 1 y Copa Libertadores. En medio de ello, se conoció de un jugador internacional que tiene el sello de semifinalista en la actual campaña del certamen Conmebol.

Semifinalista de Libertadores fue ofrecido a Alianza Lima

Según pudo informar el periodista José Varela, durante su programa en Youtube, el nombre que llegó en carpeta para Alianza Lima es el central uruguayo Gian Franco Allala. Este defensa de 28 años tiene contrato con Liga de Quito y fue parte del plantel que se quedó en las instancias de semifinales de la Copa Libertadores 2025 al perder ante Palmeiras de Brasil.

De momento, la institución 'victoriana' no ha iniciado un diálogo con el entorno del jugador, por lo que novedades pueden darse en cualquier momento si es que la dirección deportiva ve con buenos ojos la posibilidad de incorporar al central uruguayo de 1.87 metros que tuvo pasado en España.

"Sé que han ofrecido un central. No sé si ha sido recepcionado por Alianza Lima o lo estén trabajando. Han ofrecido a un central que juega en Ecuador. Es uruguayo. Ha jugado la Copa Libertadores y ha llegado a semifinales. No sé si ha avanzado. Gian Franco Allala, de LDU. Lo tienen bien visto en Nacional de Uruguay, creo que lo quieren. Cuidado con este central", informó el periodista José Varela.

(VIDEO: Youtube José Varela)

Gian Franco Allala fue ofrecido a Alianza Lima, pero Nacional quiere su fichaje

En medio de la noticia por conocer que el nombre de Gian Franco Allala fue ofrecido a Alianza Lima para que potencie el plantel 2026, se reveló que uno de los clubes que tiene un real interés por el defensa 'charrúa' es Nacional de Uruguay. El vigente campeón de la liga en mención desea tener al experimentado central, por lo que aún no se define su futuro en este mercado de pases. Asimismo, recientemente se informó que Coquimbo Unido, campeón de Chile, ha entrado en la puja por su pase.

"Coquimbo Unido, campeón chileno, apunta a Gian Franco Allala para su próximo mercado. El defensor de Liga cubriría su necesidad de un zaguero con experiencia para su participación en Copa Libertadores. Además, Nacional de Uruguay también ha demostrado interés por el central argentino del Rey de Copas.", informó el medio "Mr Off".

Gian Franco Allala fue parte de LDU en la semifinal de Copa Libertadores 2025.

¿En qué clubes ha jugado Gian Franco Allala, futbolista ofrecido a Alianza Lima?